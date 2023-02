Medidor de gás, desta forma muito simples você pode cortar sua conta pela metade: ninguém sabe como fazer

A situação do ponto de vista econômico e energético na Itália e na Europa certamente não é das mais prósperas, principalmente nos últimos tempos.

Na verdade, a energia cara está se espalhando pela Europa, criando muito descontentamento em todo o continente. Tudo começou precisamente quando eclodiram os primeiros conflitos na Ucrânia, que tiveram consequências significativas para toda a Europa.

Antes de mais, recordamos o aumento temerário dos custos das matérias-primas alimentares, como o óleo de amendoim e outros produtos afins, que se reflectiu claramente numa taxa de inflação nunca antes vista no sector alimentar.

A isto associava-se então o aumento do custo da eletricidade e do gás metano, de forma indiscriminada, o que claramente levou as grandes empresas fornecedoras (como a Enel Energia por exemplo) a aumentarem o custo das faturas mensais de energia.

Isso criou mal-estar em todo o continente europeu. Felizmente, o governo italiano (assim como o governo de outros países europeus) tem tomado medidas rápidas, tentando lidar com o alto custo da energia da melhor maneira possível, a fim de ajudar os segmentos mais carentes da população.

Ajuda e conselhos úteis

Mencionamos em particular o decreto Aiuti-Bis e o decreto Aiuti-Ter, que introduziram um bónus de energia de 150 euros deduzido diretamente no valor das faturas mensais, além de todas as isenções fiscais e descontos dirigidos a interessados ​​na compra de eletrodomésticos de nova geração , que através de menores consumos permitem poupanças significativas de energia no final do ano, uma vez que possui uma classe de eficiência energética superior.

Apesar de tudo isso, muitas famílias correm o risco de cair na pobreza, pois não conseguem sobreviver, principalmente quando são compostas por 5 ou mais membros e recebem apenas uma renda. É por isso que decidimos fornecer algumas dicas e truques úteis para economizar quantias significativas de dinheiro no final do ano.

Em particular, hoje vamos nos concentrar no medidor de gás, onde o carro é necessário (pelo próprio cliente, obviamente), para calcular o consumo real, e não imaginário. É um processo muito rápido, permitindo economizar muito se feito com padrão e esperteza. No nosso caso, aconselhamos que você pratique a autoleitura por volta da metade do bimestre. Também é indicado na fatura quando foi realizada a autoleitura, a fim de determinar com precisão a quantidade que realmente consumimos naquele período específico.