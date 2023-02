Rendimento de cidadania e empregos úteis? Falha

A fórmula para renda básica igualando empregos socialmente úteis, pelo menos na planície, é um fracasso. Os números dizem isso. Não por causa dos municípios. Capannori começou primeiro: apenas 12% dos destinatários fazem algo útil para a sociedade. A legislação está em constante evolução. Poucos dos beneficiados exercem esse tipo de atividade.

Os dados são dados municipais, exceto os dos centros de emprego. Agora há novidades esperadas para o verão. O suporte, conforme formulado originalmente, está destinado a “morrer” em breve. A substituição ocorrerá em 2024. E entre os que vão perder benefícios, certamente há quem recuse uma oferta de emprego entre agora e o verão. Depois, há o capítulo sobre a formação obrigatória para os juniores: a falta de frequência dos cursos implica redução salarial.

Entre outras coisas, muitos empresários reclamaram em comunicado que era difícil encontrar funcionários, e a RDC teve um efeito redutor no mercado de trabalho. Vamos ver os números em detalhes. Atualmente, Kabanuri tem 160 pessoas no comando do município. Apenas 20 desempenham funções socialmente úteis.

Quais são os últimos? Apoie a Misericórdia do distrito de Capannori, no sentido de contribuir para a limpeza dos escritórios, participando de projetos de economia circular (por exemplo, alguns desses cidadãos colaboram com um sistema de reaproveitamento), ou outros trabalham na Biblioteca Camigliano para organizar os livros. Os outros 140 que se beneficiam do cheque (e essa é a parte mais interessante) se comprometem a seguir os ciclos. que tipo? Para carteira de motorista e creche (isso mesmo). sem cursos? Não há partido, parafraseando um famoso comercial, no sentido de que com a nova regulamentação os subsídios são automaticamente eliminados. Dissemos isso mais tarde, Kabanori.

Altopascio tem 754 beneficiários de renda. Altopascio também se juntou à rede da Pucs – Patti Utili alla Collettività – liderada por Capannori per la Piana que durou mais tempo porque quando o projeto de Altopascio começou estava em votação. Nos últimos meses, o município de Tau manifestou interesse em encontrar associações locais interessadas em ativar projetos benéficos para a sociedade com os cidadãos que recebem o cheque todos os meses. Há 5 interessados ​​que apresentaram propostas. Nos próximos dias, o gabinete de Kabanori convocou as associações para conversas e depois para desenvolver projetos: a meta é começar na primavera.

Atividades previstas: monitoramento e limpeza de parques urbanos; Abertura e encerramento de gabinetes de associações, limpeza ambiental, recolha de lixo abandonado, pré-escolar.

O Porcari ainda nem começou, o terceiro setor está avançando, assim como o Altopaccio.

Massimo Stefanini