Istat: “Carrinho de compras é 6,7% mais caro em maio, maior aumento desde 1986.” Consumidores: “Um extra de 560 euros apenas para alimentação”

EU ‘inflação Acelera e se faz sentir cada vez mais no bolso dos consumidores, fazendo ajustes remunerações Para proteger o poder de compra. para mim maioneseAs chamadas estatísticas de preços são notadas “carrinho de comprasSubiu a uma taxa nunca vista desde então Ele tem 36 anos. Se a inflação do mês encerrado se estabilizou em + 6,9%Os preços dos alimentos, da casa e dos cuidados pessoais subiram 6,7%, de +5,7% em abril. Por outro lado, Sop também chega ao instituto Conta: No primeiro trimestre não é tão Diminuiu 0,2%, como parecia a partir da estimativa inicialde fato é rosa Embora ligeiramente (0,1%). Uma propriedade que mal conforta famílias de renda média-baixa que lutam com um aumento de preços sem precedentes desde 1986.

É novamente o aumento de preçoEnergia, agravado pela guerra na Ucrânia, para pagar aumentos. E as consequências se espalham cada vez mais para outros segmentos de produtos “que aumentaram custos de produção Ressoa na fase final do marketing.” Resultado: os preços ao consumidor de quase todos os outros tipos de produtos aceleram, com Comida processada O que aumentou o preço do chamado “carrinho de compras” em um ponto, que é de +6,7%, como não acontecia desde março. 1986 (quando era +7,2%). Os preços dos produtos com maior frequência de compra também variam (de +5,8% a +6,7%).

De acordo com a Associação de Defesa do Consumidor Assoutenticom esses aumentos, “uma família, só para comer, deve levar em conta um gasto maior em média igual a +562 euros por ano. O governo não pode ficar parado”, pede o presidente Foreo TrouziE diante de uma emergência, você deve tomar medidas excepcionais para proteger as famílias. Massimiliano DonnaO presidente da Federação Nacional do Consumidor, por sua vez, estimou a ‘capacidade inclusiva em termos de alto custo de vida equivalente a 2421 euros por ano981 euros para habitação, água e eletricidade, 573 euros para transporte, 561 euros para alimentos e bebidas.” Para protestar contra o aumento dos preços no varejo, todas as associações de consumidores vão às ruas pela primeira vez na Itália 10 de junho dar vida aProtestando potes vazios“- Inspirado por”caserolazo“O argentino – pede uma reunião urgente com o governo, a adoção de uma plataforma de intervenções para acalmar os preços e o combate à especulação, e a inclusão de representantes dos consumidores entre os parceiros sociais para discutir o combate à pobreza energética, apoio às famílias e as questões mais vulneráveis, na fixação e controle de preços de cargas tributárias.

A situação é ainda mais terrível em outros países da zona do euro. Em maio, a taxa de inflação média na área do euro atingiu8,1%, um nível não alcançado desde o estabelecimento da união monetária De acordo com uma estimativa rápida dada hoje pelo Eurostat. E também neste caso a dinâmica dos preços da energia está impulsionando o crescimento. Em abril, a taxa de inflação na Zona Euro foi de 7,4%.