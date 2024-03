Durante uma dieta, fazer compras fica mais caro, mas como ficar em forma sem gastar uma fortuna? Hoje vamos te revelar em que consiste o método 5×3.

com Aumento de preço As crescentes pressões económicas tornaram-se uma preocupação para muitas famílias Pergunta básica Tentamos economizar gastando melhor com alimentação, mas o recibo que recebemos no caixa muitas vezes acaba sendo muito maior do que esperávamos.

Fora Diferentes estratégias para economizar Algum dinheiro em compras, como, por exemplo, tentar comprar pacotes maiores, em quantidades maiores Formato conveniente e foco nos produtos oferecidos E as marcas distribuídas são muitas vezes mais relevantes e autênticas do que as marcas de concorrentes mais conhecidos.

Muitas vezes nos concentramos em produtos Congelados e congelados Que custava menos, só para depois descobrirmos que gastamos mais em relação aos alimentos frescos, e na maioria das vezes acabamos comprando produtos que nos parecem saudáveis ​​​​pela embalagem, só para descobrir que acabamos tendo coisas que são cheio de alimentos frescos. Lixo e salvoo que não só não é benéfico para o nosso corpo, como também não é muito nutritivo.

Felizmente agora podemos usar o maravilhoso Método 5×3 Para que possamos fazer as nossas compras sem exagerar e sem correr o risco de ter que deitar algo fora, mas acima de tudo poderemos fazer as nossas compras sem gastar um braço ou uma perna. Mantendo-nos em formapor isso.

Gastos: método 5 x 3

Em que consiste o método 5×3? Em primeiro lugar Método de compraespecialmente tendo em conta o forte período de crise económica que o nosso país atravessa, é particularmente útil Clima de preços elevados. Na verdade, com ele poderemos planejar melhor nossos gastos e assim administrar melhor nosso orçamento alimentar.

O método 5×3 também é muito útil durante o período de dieta, pois assim você poderá Compre apenas o que faz parte do seu plano nutricional sem risco de erros indesejados. Mas como isso é aplicado? Veja o que você precisa saber para otimizar melhor seus gastos.

Adeus despesas malucas

Método 5×3 Apenas algumas regras devem ser respeitadasOu seja, para todas as cinco categorias, devemos escolher 3 alimentos que nos satisfaçam, não nos custem muito, sejam saudáveis ​​e respeitem o nosso plano nutricional.

Pelo nosso dinheiro, tudo o que precisamos fazer é criar Lista de controle Conosco 5 categorias dividido em Legumes, frutas, proteínas, carboidratos e gordurasMas sem trapacear, por exemplo, o azeite de oliva extra virgem não deve ser considerado um alimento adicional no cardápio, mas sim faz parte da gordura, por isso é bom escolher com cuidado o que deseja comprar para se conservar. Fique em forma e economize dinheiro Bastante no final do mês.