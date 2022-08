O grande jogo de fichas por trás da viagem de Pelosi a Taiwan

em uma pequena ilha de Taiwan24 milhões de pessoas espalhadas por uma área de 36.197 quilómetros quadrados, que é ligeiramente inferior à área de Portugal 60% Para todos Semicondutores O mundo, 90% dos mais avançados. Em 2017, as três principais empresas taiwanesas, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (Tsmc), United Microelectronics Corp (Umc) e Powerchip Technology Co., fizeram sozinhas 70% da indústria global de circuitos integrados.

Estamos falando de números absolutamente significativos, que certamente não podem ser deixados de lado ultimamente crise global Inclui China, Taiwan e Estados Unidos. E também porque no caso de um conflito armado entre as três partes mencionadas, o setor nesse ponto entrará em estado de falência, com enormes repercussões para todos. cadeia de fornecimento global.

Aí vem a nova visita à ilha Nancy PelosiA mesma coisa que irritou a China, levando Pequim a realizar exercícios militares sem precedentes na costa de Taiwan. Bem, junto com as reuniões amplamente enfatizadas, como as reuniões com o Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wenO presidente da Câmara dos Deputados dos EUA se reuniu com vários ativistas locais Marco Leão. Não qualquer um, mas o presidente da Tsmc, a maior fabricante de semicondutores de Taiwan e do mundo.

variante de semicondutor

Antes de continuar, vale a pena explicar mais sobre Tsmc. É, como mencionado, a maior fundição de semicondutores do mundo. Todos os grandes nomes da tecnologia estão lidando com isso, incluindo Apple e Huawei. Em maio de 2020, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company concordou em construir uma instalação a partir dela US$ 12 bilhões dentro Arizona.

A reunião entre Pelosi e Liu, além de deixar claro o quão vital os Estados Unidos consideram os chips para sua economia e segurança nacional, veio em um momento suspeito. Como eu mencionei antes Washington Postos dois discutiram a implementação de Chip e lei da ciência, que foi aprovado pouco antes da chegada do terceiro escritório institucional dos EUA em Taipei. Esta fatura 52 bilhões de dólares de subsídios federais para fábricas de chips em todo o país, destinados a incentivar os fabricantes a estabelecer ou manter seus centros de produção nos Estados Unidos.

Aconteceu também que a reunião ocorreu no momento em que a Tsmc está construindo a referida fábrica de chips no Arizona e considerando a expansão do projeto, com o objetivo de incluir outras fábricas no mesmo local. Fontes taiwanesas também esclareceram em junho passado que a Tsmc estava contratando engenheiros americanos, com a intenção de enviá-los a Taiwan para treinamento, e que o ritmo de construção da instalação no Arizona dependeria da aprovação do Congresso dos EUA de subsídios federais. Agora que a luz verde chegou, a estrada parece estar indo ladeira abaixo.

Qual é a importância dos semicondutores? Esses minúsculos componentes eletrônicos são os cérebros que alimentam tudoeletrônica moderna. Só para dar dois exemplos, os EUA usam chips fabricados pela Tsmc em equipamentos militares, incluindo caças F-35 e mísseis Javelin, e em supercomputadores dos Laboratórios Nacionais dos EUA. As principais empresas de eletrônicos de consumo também contam com uma variedade de semicondutores produzidos pela empresa taiwanesa.

papel Tsmc.

Em rara entrevista concedida a CNNMark Liu enviou duas cartas para a China. Um: se Pequim invadir Taiwan, não haverá vencedores e todos perderão. Segundo: As pessoas devem aprender lições da guerra em curso entre os dois países Rússia E a Ucrânia. “Fornecer chips é um grande negócio em Taiwan, mas se uma guerra estourar, o chip pode não ser a coisa mais importante para se preocupar. Esta invasão final representará a destruição da ordem global baseada em regras. O cenário geopolítico mudará. completamente”, explicou Liu.

A China responde por cerca de 10% dos negócios da Tsmc, interessada em abastecer apenas o mercado consumidor. “Se eles (a China) precisam de nós, não é uma coisa ruim”, disse ele, acrescentando que uma invasão militar da China inutilizaria as fábricas de sua empresa e também prejudicaria Pequim. Liu foi mais claro: “Ninguém pode controlar a Tsmc pela força, porque é uma fábrica sofisticada que depende de comunicação em tempo real com o mundo exterior”, como Europa, Estados Unidos e Japão para materiais, produtos químicos e software de engenharia . Em outras palavras, a China deveria pensar duas vezes antes de lançar”abusivo sobre Taiwan. No entanto, a situação é complicada. É claro que todas as opções, inclusive a militar, estão na mesa.