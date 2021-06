El Salvador: Presidente propõe legalização de Bitcoin – Ultima Ora

(ANSA) – San Salvador, 06 de junho – O presidente de El Salvador, Ned Bukele, anunciou que em breve apresentará um projeto de lei para legalizar o bitcoin e tornar seu país o primeiro do mundo a usar a criptomoeda como moeda real.



“Na próxima semana enviarei ao Congresso um projeto de lei para legalizar o bitcoin”, disse o líder populista em uma mensagem de vídeo para a 2021 Bitcoin Conference em Miami, Flórida. O presidente explicou que o projeto visa a criação de empregos em um país onde “70% da população não tem conta em banco e trabalha ilegalmente”, sem dar mais detalhes.



As remessas dos salvadorenhos que trabalham no exterior representam um segmento importante da economia salvadorenha, equivalente a cerca de 22% do PIB, e, segundo dados oficiais, em 2020 foi de US $ 5,9 bilhões. De acordo com Bukele, o bitcoin era a “maneira mais rápida de transferir” bilhões de dólares em remessas e evitar que “milhões fossem perdidos para intermediários”. “Graças ao uso do bitcoin, o valor recebido por mais de 1 milhão de famílias de baixa renda aumenta em vários bilhões de dólares a cada ano”, disse o presidente.



O mercado de criptomoedas cresceu para mais de US $ 2,5 trilhões no ano passado, de acordo com o site Coinmarketcap. Mas a volatilidade do bitcoin e seu status legal obscuro levantaram dúvidas sobre se ele pode substituir a moeda fiduciária nas transações diárias.



(Ansa).