Os italianos são mais preferíveis (se houver desconto na conta) – Corriere.it

“Pessoalmente, penso que concentrar-se no carvão é uma má ideia quando a energia nuclear já existe. “Penso que é um erro fechar centrais nucleares já em funcionamento para nos concentrarmos no carvão.” Foi sobre isso que Greta Thunberg falou há um ano (quando as centrais a carvão foram reiniciadas na Europa devido à escassez de gás na Rússia) na televisão pública alemã ARD. (A Alemanha, liderada por Angela Merkel, decidiu O encerramento das centrais nucleares após o acidente de Fukushima no Japão. Esta frase, proferida pelo activista sueco de vinte anos, levou ao surgimento de… Sexta-feira para o FuturoCausou alvoroço entre os ambientalistas, mas pode ter aberto um buraco na opinião pública, especialmente entre os jovens.

Enquete "Italianos e Energia Nuclear" O que pensam hoje os italianos sobre a energia nuclear, especialmente em relação ao átomo do futuro? Reator modular pequeno, reatores de quarta geração, fusão nuclear: os italianos não são completamente novos nas tecnologias nucleares que estão atualmente sendo testadas em vários estágios. Apenas menos de metade nunca ouviu falar dele, e um grupo entre 19 e 33 por cento (dependendo da tecnologia individual) afirma que o conhece. Quem pelo menos ouviu falar considera-o seguro (67% para reatores de quarta geração) e verde (60%), demonstrando uma atitude de maior confiança nesta opção do que quando o debate voltou a ganhar mais terreno. Este é o resultado da pesquisa "Italianos e energia nuclear" realizada pelo SWG junto a uma amostra representativa de adultos italianos e apresentada no dia 5 de outubro em Milão por ocasião da quarta edição da Semana de Inteligência promovida pela V&A e Dune intitulada "Nuclear energia, isso pode ser feito?" e ​​que contribuiu. Na discussão sobre a possibilidade de reproduzir a energia atômica na Itália, a percentagem de pessoas geralmente a favor do uso de novas tecnologias nucleares na Itália varia entre 49 e 55%, a favor dos jovens – e aqui poderá haver um efeito "Greta" – 16 pontos acima dos maiores de 55 anos. Geral (63%) versus 47%.

Resultados A pesquisa destaca como a população está dividida em três grandes grupos: O primeiro grupo, equivalente a 26% dos entrevistados, afirma ser contra as novas usinas de qualquer maneira. Um grupo ligeiramente menor (20%) opõe-se a isto e vê-o com apoio absoluto. No meio, a maioria da população (54%) está aberta a avaliar a possibilidade de utilização destas tecnologias, especialmente se as centrais eléctricas forem construídas a grande distância das suas casas. Mas, sobretudo, se conseguirem uma poupança real na conta. Na verdade, na hipótese de reduzir pela metade a conta de luz, os apoiadores seriam 68% do total da amostra.