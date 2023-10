Ita Airways, o relançamento termina em meio ao confronto entre Lufthansa, Air France e Corriere.

«Mas o antitruste na UE está nas mãos Técnicos ou franceses? Esta é a pergunta incómoda que tem sido colocada há semanas pelo governo italiano e pela Lufthansa – que participaram conjuntamente no relançamento da Eta Airlines – mas também pelos altos escalões da IAG (holding da British Airways, Iberia e Vueling). . ), pois alguns esperavam a hora de comprar a Air Europa. Todos “reféns” – outro termo que ocorre com frequência – da Direcção-Geral da Concorrência, que travou o processo de reforço do ambiente europeu. Oficialmente para proteger os consumidores. Extraoficialmente, essa é a queixa, porque as operações da Ita-Lufthansa e da Iag-Air Europe estão a causar “inconveniências” à Air France-KLM, um bloco rival que sempre foi muito influente nos gabinetes que a Comissária Margrethe Vestager chefiou até Setembro. .