Bill Gates compra Castelo de Portofino – Notícias

O empresário americano Bill Gates, por meio da empresa Four Seasons, adquiriu a Villa San Giorgio, conhecida como Castelo Portofino. A propriedade, que mede 1.200 metros quadrados, está agora dividida em 12 pequenos apartamentos com elevador privativo que leva à pequena praia abaixo. O fundador da Microsoft comprou o castelo com o objetivo de transformá-lo num hotel de luxo, para a sua rede “Four Seasons”, que foi adquirida em 2021 por 2,2 mil milhões de dólares pelo príncipe saudita Alwaleed bin Talal. A notícia da venda circulou há poucos dias, assim como o preço de compra: entre 50 e 60 milhões de euros. A propriedade do antigo castelo, que agora pertence a uma seguradora de Génova, confirmou a sua intenção de venda e, além disso, o anúncio de uma imobiliária de ultra-luxo com escritórios em Santa Margherita, Camogli e Génova continua disponível online. No passado, a propriedade era propriedade da Baronesa Jenny Watt Maugham, viúva do Barão Maugham, que ainda hoje é lembrada em Portofino como a “Senhora do Castelo de San Giorgio”.

“Castelo Portofino”.



Além da restaurada Villa Bersilvio Berlusconi, nos últimos meses ocorreram aquisições das marcas Dolce & Gabbana, Jacquemus e Louis Vuitton, sem esquecer o empresário Bernard Arnault, que comprou o Hotel Splendido (20º entre os hotéis segundo a Condé Nast Traveller) como bem como os Hammams Splendido Mare, Fiore e Langosteria em Paraggi. Para transformar um castelo num hotel ultraluxuoso, deve ser tida em conta a necessidade de alteração do uso pretendido do imóvel. O Castelo de Portofino destina-se, na verdade, a uso “residencial”, e para alterar o seu destino será necessária a luz verde do município e da Autoridade do Parque de Portofino.

O prefeito Matteo Viacava explicou: “O plano diretor é muito claro e só uma villa para uso residencial pode chegar lá. Imagino que Bill Gates saiba disso. Estamos felizes que uma pessoa tão importante tenha demonstrado interesse em Portofino. Mas regras são regras e elas deve ser respeitado por todos.”

