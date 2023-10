SAS entra na Escandinávia (aliado da Lufthansa) – Corriere.it

No meio das negociações da Lufthansa com o governo italiano para retirar a ETA da órbita da Air France e da Delta, os franceses entram no campo alemão ao vencer a licitação para relançar a Scandinavian Airlines, uma empresa que está em crise. Por algum tempo. É mais um passo que aproxima a Europa da fusão que muitos esperavam. Mas regista, pela primeira vez, o abandono de um dos membros fundadores da Star Alliance.

as condições A notícia chega como uma surpresa. A Air France-KLM – que nos últimos meses tentou adquirir a ETA através do fundo norte-americano Certaris – é membro do consórcio (criado com Castellecq, Lindinvest e o governo dinamarquês) a quem foi confiado o destino da SAS, sediada nos EUA. . É um procedimento de falência “apoiado” (Capítulo 11). As partes vão investir mil milhões e 175 milhões de dólares, e – lemos no memorando oficial – que a companhia aérea escandinava “está programada para entrar na aliança SkyTeam, da qual a Air France-Klem é membro fundador, e sair da Star Alliance , sob condição de obtenção de licenças.” relacionadas e saída do processo do Capítulo 11.”

O papel dos franceses No geral, a Castlelake (representando alguns dos fundos) deterá cerca de 32% da SAS, o estado dinamarquês 25,8%, a Air France-KLM 19,9% e a Lind Invest 8,6%. Os restantes 13,6% serão distribuídos “a alguns credores”. Desta forma, o conglomerado franco-holandês (que é o principal aliado da Delta Air Lines na Europa) quer reforçar a sua presença nos mercados escandinavos através da cooperação comercial com a SAS. A empresa confirma que os investimentos da Air France-KLM totalizam cerca de US$ 144,5 milhões. Enquanto estiveram em Itália, os franco-holandeses não se comprometeram com quaisquer pagamentos, limitando-se a propor cooperação comercial. READ A Europa está ficando sem gasolina e prevendo um inverno ameno

Estratégias A medida da Air France-KLM surge na sequência do início da privatização da Itá e do anúncio do governo português da venda de “pelo menos 51%” da Tap Air Portugal. No último dossier, que é o dossiê de Lisboa, os analistas consideram que a empresa franco-holandesa leva vantagem, sobretudo porque a IAG (holding da British Airways, Iberia e Vueling) está envolvida na aquisição das empresas espanholas Air Europa e Lufthansa, de facto, e ainda não notificaram a Comissão Europeia investiu no ITA.