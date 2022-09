Atmosfera de estagnação em Londres: a libra cai para seu nível mais baixo desde 1985

Ouça a versão em áudio do artigo

Dentro da John Lewis Giant Shop, shopping center de seis andares, na Oxford Street, rua comercial de Londres, há algumas pessoas em uma tarde de sexta-feira de setembro. A cadeia de supermercados, a versão britânica da italiana Rinascente, que também é dona dos supermercados Waitrose, sofreu um prejuízo de mais de 90 milhões de libras no verão: o impacto da queda no consumo. O problema é que a cor vermelha no balanço não se registra até o mês passado, é ainda mais difícil, e sobretudo que John Lewis, cotado em bolsa e, portanto, obrigado a tornar públicas suas declarações, não é a única pessoa acusar os primeiros e perturbadores sinais de recessão no Reino Unido.

Vendas fora de temporada

Do outro lado da cidade, de luto pela rainha com o mesmo John Lewis cobrindo suas janelas de preto, cartazes de vendas fora de temporada apareciam por toda parte. Em agosto, um mês excepcional para um boom de turistas estrangeiros, que estão retornando em massa após dois anos da pandemia, as vendas no varejo caíram drasticamente: os consumidores britânicos tiveram que lidar com o aumento dos preços e dos custos de energia.

O Escritório de Estatísticas Nacionais da Grã-Bretanha, Istat, congelou todos na sexta-feira, informando que as compras de bens de consumo caíram 1,6% entre julho e agosto, enquanto houve uma expansão em junho. A queda nas vendas no varejo foi mais forte do que a previsão de -0,5% pela Reuters e também é a maior queda desde julho de 2021, quando começou o “Dia da Liberdade” da Covid.

Impacto na libra britânica

Os mercados cheiram a uma forte estagnação e a libra está caindo: o dólar na sexta-feira atingiu o menor nível histórico desde 1985. Para obter uma libra tão fraca, você tem que voltar quase 40 anos. Além do Brexit, é a crise do custo de vida que está matando o Reino Unido. A libra caiu, segundo o banco de dados Refinitiv, 0,8% em relação ao dólar, para US$ 1,137.

É a primeira vez que cai abaixo do nível de US$ 1,14 em quase quatro décadas. Apenas alguns meses atrás, a libra esterlina atingiu um recorde de US $ 1,4, com potencial para subir para 1,5. Ampliando a visão, vemos que a moeda britânica está em um movimento “secular” de enfraquecimento em relação ao dólar: de um pico de 2,15 dólares por libra-peso, a moeda britânica vem caindo lentamente, com o recorde negativo de 1985, repetindo ontem 37 anos mais tarde. O novo hype, que também coincide com outra memória desastrosa, aquela “Quarta-feira Negra” em setembro de 1992, quando a libra esterlina, assim como a lira, deixou o mecanismo cambial europeu, renova a ansiedade sobre o futuro do Reino Unido, após recentemente o governador do Banco da Inglaterra falou do “fim do cientista”.