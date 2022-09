A Lotus se concentra diretamente na Itália, desembarcando em 2023 em Milão. A sede da Casa Britânica de onde também administrará Espanha e Portugal

MILÃO – A apresentação italiana do Eletre, o primeiro carro elétrico super-rápido do mundo a combinar o distinto DNA da Lotus, usabilidade e respeito ao meio ambiente de um SUV 100% elétrico, foi uma ocasião para anunciar um importante programa para o ‘aterrissagem do famoso esporte britânico ‘. Uma marca de automóveis (parte do grupo chinês Zhejiang Geely Holding desde 2017) em Itália, com um centro operacional em Milão onde serão geridos os mercados nacional, espanhol e português. “Uma estratégia com metas muito ambiciosas – dado que a Lotus está se transformando de uma empresa britânica focada em carros esportivos, para uma marca global comprometida com a produção de carros de alto desempenho”, disse Giuseppe Melli, diretor de marca e relações públicas da Lotus Cars Europe. Observando que “a jornada começou em 2018, guiada por nossa estratégia de longo prazo que definirá como será a Lotus em 2028, ou seja, o ano em que completará 80 anos”, Melli explicou que para iniciar as atividades em Milão em 2023, Mili explicou, conduzindo processos de seleção e recrutamento” e que a nova estrutura operacional “proporcionar a transição de concessionária para concessionária exigirá um fortalecimento significativo das atividades comerciais e assistenciais no país, incluindo relacionamento e fidelização com clientes e colecionadores de lótus na Itália”.

planos de crescimento Na Europa, eles são expulsos da sede europeia em Amsterdã, na Holanda. O escritório italiano será adicionado em 2023 aos planejados em diferentes países europeus. “Planejamos começar em Milão – como Mili disse – também com os novos showrooms, que permitirão aos clientes, incluindo nossos novos objetivos de estilo de vida, conhecer o Eletre, bem como outros modelos já em produção, como o revolucionário Emera sports carro”, disse Miele. O supercarro elétrico Evija, assim como os outros três modelos a serem lançados nos próximos quatro anos.” Nascido na Grã-Bretanha e crescido em todo o mundo, o Eletre é o novo modelo com o qual a Lotus quer expandir seu objetivo globalmente e atrair um público totalmente novo, fornecendo uma alternativa atraente para qualquer pessoa que queira um carro diferente dos segmentos tradicionais de carros esportivos.” A Eletre representou uma rara oportunidade criativa no design de carros de alto desempenho — explicou Peter Horbury , Vice-presidente Sênior de Design Lotus Group — porque tivemos a oportunidade de começar de uma folha de papel em branco e desenvolver um carro totalmente novo, que leva a marca a uma direção completamente diferente. Houve uma relação de trabalho e colaboração muito próxima entre os Lotus Design Studios, com sede em Warwickshire, e a Hethel Company.

O resultado é hiper diferentes dos existentes no mercado; O trem de força elétrico inspirou o design “Front Cab” que ecoa o design icônico do motor central dos carros esportivos da Lotus, criando uma aparência e uma postura únicas no segmento de SUVs. A chegada do Eletre marca o início de uma nova era de SUVs elétricos puros.” Ben Payne, diretor administrativo do Lotus Tech Creative Center, acrescentou: “O Eletre é o mais recente veículo totalmente elétrico que incorpora paixão, inteligência e prestígio e, como o primeiro veículo de estilo de vida da marca, define o padrão para o que se segue. Pegamos a linguagem de design dos icônicos carros esportivos da Lotus e a desenvolvemos com sucesso em um veículo elegante e único”.