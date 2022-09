O novo Citroen C3 2022-2023, a interessante versão SUV compacta atingiu 18.000 euros

Citroën C3 2023 Está passando por uma reformulação completa para oferecer a todos a versão que melhor se adapta às suas necessidades e combina com seus gostos e estilo. Na verdade, é possível escolher o SUV compacto entre quatro versões: From You! , para C-Series, de Shine para C3 Elle.

Claramente identificáveis ​​estilisticamente, as diferentes versões distinguem-se por elementos estéticos distintivos e apresentam equipamentos úteis na vida quotidiana, ao serviço do conforto e da segurança. Vamos entrar nos detalhes da legislação para vermos juntos:

Qual versão do Citroen C3 2022-2023

Disponível com eu Motores a gasolina PureTech 83 S&S E com o motor diesel BlueHDi 100 S&S, você é! Oferece 6 cores de carroceria, incluindo Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Elixir Red e Soft San), perfis dos arcos das rodas em preto, teto contrastante branco ônix opcional e faróis de neblina padrão, caixas e acabamentos dos retrovisores externos, todos em branco.

o Interiores em tecido Mica Grey O equipamento padrão inclui vidros dianteiros elétricos, travamento central com controle remoto, ar-condicionado manual, capô Arrow de 15 polegadas, retrovisores elétricos e aquecidos e volante ajustável em altura e profundidade com acabamento acetinado.

entre Técnicas úteis para o dia a diaAlerta de saída de faixa, função de assistência em subidas, alerta de pausa para café (detector de fadiga), controle de cruzeiro e limitador de velocidade fornecem reconhecimento de limite de velocidade como padrão. Opcional: com roda sobressalente e bancos aquecidos. O preço de tabela é de cerca de 18.000 euros.

Citroen C3 2022-2023: Opiniões e Considerações

Versão C-Series do Citroen C3 2022-2023 Clientes-alvo que procuram uma oferta especialCheio de amenidades e apresentando uma verdadeira assinatura estilística. Disponível nos motores diesel PureTech 83 S&S, PureTech 110 S&S e BlueHDi 100 S&S, destaca-se por uma personalização específica que confere charme e dinamismo: emblema lateral Série C, pacote de cores Bronze Anodizado (acentos de cor em contraste com detalhes Airbump e farol de neblina contornos) e personalização O teto é da mesma cor bronze intenso.

A versão Shine di está disponível em toda a gama de motores, tanto a gasolina como a diesel Citroën C3 2022-2023 Ele vem de série com rodas de liga leve de 16 polegadas (Matrix ou Helix, dependendo do motor), vidros traseiros escurecidos, retrovisores elétricos rebatíveis e vidros dianteiros elétricos.

Oferece 7 cores de carroceria (Polar White, Steel Grey, Platinum Grey, Midnight Black, Elixir Red, Spring Blue, Soft Sand), 4 cores de contraste do teto (Onyx Black, White Opal, Sport Red, Emerod) e muitas 4 cores (Preto, branco, esmeralda, vermelho), 3 decorações de teto (vermelho, esmeralda, madeira de teca).

dentro de, Citroën C3 Shine Armonia Environment Grey vem como padrão (com estofamento em tecido Mica), enquanto Armonia Emeraude (Hello Fabric – Emeraude) e Armonia Techwood (Brumeo Fabric – TEP Isabella) estão disponíveis como opcionais, ambos com assentos de conforto avançado.