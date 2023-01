Borsa Italiana, suspensão da audiência de 27 de janeiro de 2023

Destaca a ascensão da CNH Industrial. STM consolidou-se na região positiva. Fortes vendas no Grupo Safilo em MidCap. Aproveite Deodato.galeria

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Experimente mudanças parciais Na última sessão da semana.

Às 15h30 FTSEMib Avançou 0,44%, para 26.334 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 26.197 pontos e um máximo de 26.380 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações Recuperou 0,4%. O sinal de menos é, em vez disso, para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,04%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,63%).

a bitcoins Caiu abaixo dos $23.000 (cerca de 21.000 euros).

a Spread BTP-Bund Ele aumentou para 195 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos se aproximando de 4,25%.

EU’euro Caiu para $ 1.085.

ascensão do CNH Industrial (+1,86% para 16.195 euros). Os analistas da Berenberg começaram a proteger as ações com um sinal de compra, com base em um preço-alvo de $ 31 (cerca de € 28,5 nas taxas de câmbio atuais).

em frações estrelas (+0,4% para 14,11€). A DBRS elevou a classificação de dívida de longo prazo da gigante automobilística em um degrau, de “BBB” para “BBB High”. A perspectiva do rating da Stellantis para os próximos trimestres mudou para “Estável” de “Positiva”.

Extensão STM Consolida em terreno positivo (+0,55% para 42,905€) Após o salto feito na sessão anterior. Após a divulgação dos dados do balanço de 2022 e dos índices do ano corrente, alguns bancos de investimento elevaram o preço-alvo da empresa ítalo-francesa.

em MidCap Salvatore Ferragamo Aumento parcial (+0,76% para € 18,62, de € 17,58). A empresa de luxo anunciou que fechou 2022 com receitas de 1,25 mil milhões de euros, um aumento de 10,2% face aos 1,14 mil milhões obtidos no ano anterior, apesar da quebra do volume de negócios no primeiro trimestre; A taxas de câmbio constantes, a receita teria aumentado 5,7%.

No entanto, em declínio acentuado, Grupo Savelo (-7,55% para 1,47€). A empresa terminou o ano passado com vendas líquidas de 1,08 milhões de euros, um aumento de 11,1% face aos 969,6 milhões de euros de 2021. A Safilo fechou o ano passado com uma margem EBITDA ajustada de 9,4%. Embora os lucros ajustados tenham ficado ligeiramente abaixo das expectativas da administração, o EBITDA cresceu 24% para € 101 milhões, em comparação com € 81,5 milhões em 2021.

A tendência negativa continua no setor STAR IGD (-5,25% a 2,98€)Após a correção severa do dia anterior, segue os novos indicadores financeiros para o biênio 2023/2024. Os analistas do Intesa Sanpaolo reduziram o preço-alvo por ação de 4,3 euros para 3,4 euros e baixaram a sua opinião de ‘comprar’ para ‘manter’, depois de reverem as estimativas de volume de negócios e lucro líquido para o biénio 2023/2024.

No Euronext Growth, o Milan beneficiou de Deodatus.galeriaapós a forte subida registada nos primeiros dois dias de inclusão na lista dedicada às pequenas e médias empresas dinâmicas e competitivas. A ação registou uma desvalorização de 8,64% para 1,2082 euros. O preço das ações da Deodato.gallery caiu de € 0,5 para a oferta para € 1,3224 na data de fechamento de 26 de janeiro.