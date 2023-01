Reforma do Pacto de Estabilidade, quatro motivos de preocupação – Corriere.it

O debate sobre a reforma do Pacto de Estabilidade, iniciado nos últimos dias no cenário europeu, ameaça colocar a Itália em uma posição difícil. Embora haja algum consenso sobre a necessidade de alterar o atual sistema, temporariamente suspenso devido à pandemia, as propostas de reforma contidas no documento da Comissão Europeia levantam suspeitas. Grande confusão, técnica e politicamente. Com foco neste último aspecto, muitas vezes negligenciado na academia, há pelo menos quatro motivos de preocupação.

A primeira diz respeito ao âmbito de aplicação do novo procedimento. A partir de agora, o monitoramento é praticado principalmente em relação aos países cujas dívidas são consideradas de alto risco. Não há dúvida de que a Itália, cuja dívida é de cerca de 145% do PIB, faz parte desse grupo, juntamente com a Grécia. No entanto, não está claro qual outro país seria considerado na mesma categoria. O Comitê também gostaria de incluir França, Espanha, Bélgica e Portugal. No entanto, sua dívida é claramente inferior à da Itália (entre 100 e 110% do PIB). Mesmo que concordem em classificá-los como de alto risco, é difícil tratá-los como a Itália. Portanto, se a mudança proposta for implementada, o novo pacto de estabilidade corre o risco de ser aplicado principalmente à Itália. A configuração geral da política fiscal para a zona do euro pode ser mais inconsistente e mais restritiva.

A segunda causa de preocupação relaciona-se com a mudança implícita de poderes e competências dentro da UE. De facto, é atribuído à Comissão Europeia o poder de determinar, numa base algorítmica, os limites da trajetória de redução da dívida pública por um período de 4-7 anos. De fato, a Comissão adquire o poder de decidir conjuntamente sobre alguns parâmetros básicos da política econômica de alguns estados membros, incluindo a Itália. Tal desenvolvimento Arrisca-se a alargar o défice democrático da união, reforçando os argumentos da Europa anti-soberanaEa. Se você deseja aumentar os poderes de certas instituições europeias, seria melhor fazê-lo de forma aberta e transparente, com mudanças nos tratados e respeito pelos freios e contrapesos democráticos associados a eles.

A terceira causa de preocupação Imponha um limite plurianual aos gastos públicos. Apenas os juros da dívida e o subsídio de desemprego estão excluídos da entrada. Este sistema corre o risco de penalizar países como a Itália, que não dispõem de redes de segurança social suficientes e tendem a compensar os efeitos negativos do ciclo com medidas orçamentais discricionárias. Por exemplo, medidas de apoio às famílias, semelhantes às adotadas por governos recentes para lidar com o aumento dos custos de energia, não seriam permitidas sem um aumento igual de impostos.

Outro motivo de preocupação é Fortalecimento do sistema penalCaso um país altamente endividado não cumpra os pedidos da Comissão. De fato, existe a possibilidade de impedir o desembolso de fundos de próxima geração da União Europeia, que afetam principalmente a Itália, que é o maior beneficiário desses fundos.

No geral, a proposta do comitê não parece resolver os problemas de simplicidade, transparência e alinhamento de interesses que assolam o atual sistema. Pelo contrário, arrisca-se a criar mais distorções e a fortalecer as posições daqueles que criticam a União Europeia pela sua interferência injustificada nos poderes políticos dos Estados-membros, sem a necessária legitimidade democrática..

No entanto, a proposta da Comissão Europeia não é inteiramente nova. Já fazia parte do quadro para a reforma do Pacto de Estabilidade Avançada no final de 2004Isso reflete o desejo comum de alguns países de concentrar os controles nos países altamente endividados. No entanto, esta abordagem foi rejeitada, também graças à oposição do governo italiano da época (Primeiro Ministro Berlusconi e Ministro da Economia Siniscalco) em aliança com outros estados membros, incluindo a Alemanha.

Isso não significa que o sistema atual seja tão bom quanto é e não precise ser modificado. especialmente, A necessidade de reduzir a dívida todos os anos em 1/20 do aumento em relação ao limite de 60% estipulado no tratado – o que para a Itália significaria uma redução de mais de 4 pontos percentuais ao ano – parece irreal e injustificada.. No entanto, bastaria modificar este parâmetro, por exemplo, reduzindo-o à metade, para corrigir o aumento sem perturbar todo o sistema.

Para a Itália, o alívio da dívida claramente continua sendo uma prioridade. Outros países europeus, como Espanha, Portugal, Bélgica e Irlanda, conseguiram melhorar significativamente a sua posição no atual Pacto de Estabilidade. Mudar todo o sistema para criar um vínculo externo mais forte para o nosso país não parece a opção política mais distante.