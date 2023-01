Usando painéis solares, o rendimento das colheitas aumenta em até 60%

Ouça a versão em áudio do artigo

Se o objetivo é descarbonizar o país, que soluções agrícolas podem acelerar exponencialmente isso? “Entre os modelos que hoje não precisarão de incentivos, destaca-se o cultivo arbóreo na entrelinha”, explica o engenheiro Rolando Roberto.

“Estruturas de até três metros de altura, abrigando subunidades de cultivo que se beneficiam de um maior grau de sombreamento e permitem alto rendimento energético e rendimento agrícola.” Roberto acrescenta que como estes tipos de sistemas custam cerca de 800.000€ por MW instalado (tendo em conta uma componente de sistema de pelo menos 5 MW), soluções mais complexas só seriam viáveis ​​através do acesso a um catalisador direto, justificando um custo esperado de até 50 €, % a mais.

Dois modelos

“A palavra agrivoltaico contém um mundo”, começa Eleonora Petrarca, chefe de desenvolvimento de negócios para a Itália na Enel Green Power, “mas podemos imaginar dois pólos de planejamento. A primeira assume a forma de locais onde as centrais fotovoltaicas de grande escala coexistem com culturas ou atividades agro-pastoris que não prejudicam o desempenho das centrais e podem realmente revitalizar a terra. A este modelo, que se pode definir como um sistema agrícola standard, largamente implementado por investidores e operadores e que em média não carece de incentivos, junta-se outro modelo, tendo no centro a empresa agrícola que pretende continuar a realizar suas atividades e se tornar mais verde. . Neste caso, utiliza-se uma técnica mais experimental, pouco difundida atualmente para grandes projetos, com lajes de quatro ou cinco metros de altura do solo. Os dois modelos não estão em concorrência: o país precisa de tudo».

o teste

Nicola Rossi, chefe de inovações da Enel Green Power, detalha um grande projeto de demonstração “Sustainable Solar Park” em estágio avançado de desenvolvimento, cujos resultados serão apresentados na Sole 24 Ore na segunda-feira. Realizado na Espanha (nas fábricas de Totana, Valdecaballeros, Augusto e Las Corchas) e na Grécia (nas fábricas de Pezouliotika e Kourtesi), este teste é uma espécie de teste de viabilidade de células agrícolas em escala industrial em que parceiros de em todo o mundo participaram na investigação, inovação, agricultura e indústria a nível europeu.

Aumento de rendimento

«Fizemos os testes em partes da planta entre três e seis hectares, suficientes para fins ilustrativos, e para trazer as colheitas entre as cadeias de tábuas, largas o suficiente para dar passagem aos veículos agrícolas; Com nossos parceiros, experimentamos diferentes tipos de culturas, configurações, tecnologias fotovoltaicas, estáticas ou de rastreamento. Conseguimos mostrar um aumento de até 60% no rendimento agrícola e no peso médio dos frutos para algumas espécies e um aumento no número de frutos de até 30% em relação às áreas controle sem cultivos. Também foi criado um microclima que reduziu o consumo de água em até 15-20% ». Culturas como ervas aromáticas – alecrim, sálvia e chá verde – culturas hortícolas como pimentão, berinjela e abobrinha se beneficiam do maior rendimento; Morangos e suculentos como aloe vera. Rossi explica que os dados foram coletados e combinados em um guia que será o ponto de partida para o desenho e construção de aplicações no campo, levando em consideração as especificidades de cada local e o interesse dos parceiros agrícolas em desenvolver culturas específicas.

O laboratório aberto

“Em junho, o primeiro laboratório italiano aberto começará na fábrica de Bastardo, perto de Perugia”, continua Rossi. “Aqui realizaremos atividades agrícolas voltaicas, com cultivos como açafrão e forragens, e introduziremos espécies úteis para a polinização de insetos e, sobre abelhas, iniciaremos um experimento com tecnologias avançadas de monitoramento, em parceria com startups italianas e empresários locais. . Vamos envolver escolas e centros de pesquisa para troca de experiências ».