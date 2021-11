Mudar a numeração do canal

A revolução digital da Terra está em andamento e uma nova etapa nos espera no horizonte. A numeração dos canais será alterada em breve, anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico.

O Ministério do Desenvolvimento Econômico anunciou Próxima Etapa da revolução digital terrestre. depois daquele último 20 de outubro vimos a passagem de alguns canais para o novo digital MPEG4 – Visível agora apenas com um decodificador compatível ou a última geração de TV – Devemos enfrentar mais mudanças. A lista de novidades ainda é longa porque a transição para o novo padrão DVB T2 vai acontecer gradativamente e só chegará ao fim em 2023. No momento, veremos uma mudança na numeração dos canais digitais terrestres. Vamos descobrir como descobrir a lista completa de possibilidades disponíveis para nós, sem esquecer que existem algumas possibilidades “Canais secretos” apenas com Smart TV Você pode ver isso de graça.

A nova numeração de canais, a revolução digital terrestre

O próximo passo na revolução digital terrestre envolve um Altere a numeração do canal. A lista completa está disponível em uma publicação de cinco páginas do Ministério do Desenvolvimento Econômico. Uma longa lista na qual é possível saber o nome do canal e o número a ser chamado no controle remoto para acessá-lo.

Claro, cada usuário tem uma escolha Personalização do menu E para alterar a ordem dos canais como desejar. No entanto, pode haver sobreposições que precisam ser atendidas para que conflitos de numeração não ocorram. O próprio programa irá facilitar a solução do problema, perguntando ao usuário Qual canal definir E qual mudar.

Como proceder com a personalização

para cada Restaurar ordem do canal Os favoritos com os quais você está acostumado, você precisará acessar a seção “Configurações”, encontrar as palavras “Configuração do Canal” ou “Gerenciar Canal” e, assim, exibir uma tela com Lista completa de canais. Para modificar, mover ou alterar o programa, basta clicar no item de referência e selecionar Arquivo novo posicionamento visadas.

o Redefinir canais Será necessário nas próximas semanas, mas será um procedimento rápido e fácil de implementar usando as informações fornecidas. Estaremos então em mais uma etapa, esperando que outra mudança seja anunciada.