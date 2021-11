Milão, a volta do artesão à feira: “Finalmente todos presentes” – Economia

Milão – Edição nº 25 para o artesão da feira, o Uma data maravilhosa para o Natal milanês. O evento está agendado a partir de De sábado 4 a domingo 12 de dezembro, em Ferramilano (Rho), todos os dias 10 a 23 Com um convite gratuito para download no site artigianoinfiera.it. “O Artesão da Feira: Finalmente!” É a logomarca escolhida para a campanha de comunicação do evento para enfatizar a volta do show mais popular e concorrido.

Por fim, os artesãos voltam para apresentar seus trabalhos ao público em geral. Finalmente O público pode voltar a gostar Os produtos desse trabalho – afirma Antonio Integlita, presidente da GeFi, que organiza o evento -. O ponto de exclamação “Finalmente!” Assim, transcende duas necessidades, o espiritual “Artigiano in Fiera”: artesãos e visitantes. “A partir de 2020, legado do ano difícil da epidemia, o“ Artigiano in Vieira ”é também uma plataforma digital, moderna e integrada, que visa facilitar a comunicação entre o artesão e o público, proporcionando assim a possibilidade de dar continuidade à relação após o físico. evento e além dos nove dias programados nos pavilhões da Rho. Baixe o aplicativo oficial, você poderá conhecer todos os detalhes sobre o evento, poderá se inscrever e reservar o convite grátis, planeje sua visita consultando a lista, detalhes das regiões e artesãos presentes. “Artigiano in Fiera – Intiglietta explica: é a apresentação ideal da economia real, a peça central do nosso sistema de produtos”. A exposição tem 7 pavilhões, com 1.800 expositores e 80 países do mundo, com 29 restaurantes e 18 locais de degustação.

Tudo estará lá Itália em pleno vigor, com tudo suas vinte regiões, Bem como uma grande área dedicada Para a Europa onde a França se destaca Com artesãos e seus produtos de alta qualidade, mas também Hungria, Espanha, Portugal, Turquia e Malta. a partir de No Norte da África, haverá a volta do Marrocos e da Tunísia, e o início da Argélia presente pela primeira vez. da ásia Investimentos de capital reportados dÍndia, Irã, Indonésia, Nepal, Outra grande novidade é a participação da Arábia Saudita. Ainda este ano, “Your Home”, uma mostra de empresas de artesanato especializadas em mobiliário, “Moda e Design”, uma área dedicada à moda, e por último, “Creativity Salon” dedicado aos amadores e às artes criativas. As brochuras são confirmadas entre decupagem e pré-forma. Um evento especial no Milan Whisky Festival.