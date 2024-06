Comércio: 67 lojas perdidas no condado de Nauru em três meses

As vitrines continuam a migrar da rua para o online: nos primeiros três meses de 2024, 67 empresas de varejo fecharam no distrito de Nauru, com uma média de cerca de uma loja por dia. Um colapso que corresponde ao crescimento imparável das compras online: segundo estimativas do National Economic Conservancy Office, irão aumentar +13% durante 2024, gerando cerca de 2,5 milhões de envios aos clientes, em média cerca de 6.800 entregas de encomendas por dia.

Em detalhe, nos primeiros três meses de 2024, o sector retalhista registou um saldo negativo para 37 empresas devido a 67 encerramentos e apenas 30 aberturas, o que confirma as dificuldades enfrentadas pelas novas empresas em lidar com um mercado cada vez mais dominado por grandes grupos e pela Internet. gigantes.

A desertificação das actividades comerciais afecta todo o território da ilha, ainda que as províncias com tecido comercial mais desenvolvido apresentem os piores saldos. Em termos absolutos, a província de Cagliari sofreu a maior perda de negócios, com um saldo negativo de -164 negócios no trimestre; Ele é seguido por Sassari (-79), Nauru (-37) e Oristano (-30). No entanto, em termos relativos, é a província de Oristano que regista o pior saldo, perdendo quase 1,7% dos negócios activos no primeiro trimestre de 2024, seguida por Cagliari (-1,6%), Sassari (-1,2%) e Nuoro ( -1%).

Entre encerramentos e não aberturas, o número de lojas de bairro que servem a comunidade na Sardenha diminuiu aproximadamente -12,9% em relação a 2012, apesar disso, a 31 de dezembro de 2023, a ilha continua entre as principais regiões italianas em termos de número de lojas . As lojas por 1.000 habitantes (13,4) são superadas nesta classificação especial apenas por algumas regiões do sul da Itália (Sicília, Calábria, Apúlia e Campânia).

Na histórica província de Nauru, o número de lojas por 100 residentes sobe para mais de 14, o que significa que se fosse alinhado com a média nacional (12 lojas por 1.000 habitantes) perderia subitamente mais 400 lojas.

À medida que as lojas encolhem, a base tributária também diminui: o IRBV, o TAR e outros impostos (desde a ocupação de terras públicas até à publicidade) são normalmente pagos pelas lojas e não pelos gigantes do comércio eletrónico. Da receita perdida, 17,4% teriam sido do Imu, 12,6% do Tari e 42,7% do Irpef, aos quais mais 4,3% do Irpef regional e municipal teriam sido do Irap (no dia 13, 4%). finalmente, de outras receitas. Os impostos municipais são 9,7% do total.

«Nas plataformas online – diz Gian Battista Piana, Diretor da Confesercenti Sardegna – você pode encontrar e comprar de tudo, e cada vez mais pessoas usam a Internet para fazer suas escolhas de compra. Esta mudança nos hábitos de consumo, bem como a profunda mudança na forma das nossas cidades, está a ter um impacto poderoso na riqueza, no emprego e nos impostos locais: aqueles com responsabilidades governamentais devem considerar isto para analisar e considerar os efeitos secundários sistémicos.

“As empresas da região, de facto, desempenham um papel crucial não só na economia, mas também no tecido social – continua Roberto Cadedo, presidente da associação – criam riqueza e empregos, e contribuem para as finanças locais através do pagamento de impostos. Impostos e Taxas. Neste contexto, existe uma necessidade urgente de desenvolver uma nova política europeia que possa fornecer ferramentas e apoio adequados às empresas locais, com o objectivo de criar um ambiente mais justo e competitivo, garantindo a igualdade de condições financeiras e o cumprimento de regras destinadas a proteger a concorrência. . “.

