Os 10 melhores livros sobre a história de Portugal – Scientific news.it

Estes volumes oferecem uma visão única sobre o desenvolvimento político, cultural e social de Portugal. Estas obras são essenciais para quem procura uma compreensão mais profunda do passado da nação e do seu impacto no presente.

Que livros falam da história de Portugal?

História de Portugal Escrito por José Saraiva é uma exploração abrangente da história de Portugal, incluindo aspectos políticos, económicos e culturais. Ele traça a jornada da nação desde os tempos pré-históricos até a turbulência política da década de 1990. A análise crítica de Saraiva dos principais acontecimentos históricos proporciona uma compreensão matizada do passado de Portugal e da sua identidade contemporânea.

Homem sábio , coletânea de ensaios de Antonio Sergio, aborda diversos temas, da filosofia da história à pedagogia. Influenciado por importantes filósofos, Sérgio oferece um reexame crítico de fenómenos portugueses como a Arábia Saudita e a Sabásia. Esta antologia é um testemunho da influência de Sérgio no pensamento intelectual português.

em Portugal Salazar Fernando Rosas e Álvaro Garrido fornecem um relato detalhado do Estado Novo de Salazar, a ditadura de direita mais duradoura da Europa no século XX. O livro narra a evolução do sistema, destaca a sua resiliência através de turbulências históricas e fornece uma análise aprofundada do seu impacto social e económico.

História política contemporânea de Portugal 1808-2000 Por Nuno Gonzalo Montero aborda os dois últimos séculos da história portuguesa e aborda questões menores. Aspectos conhecidos e controversos. Da era de Napoleão à democratização da década de 1970, este volume oferece insights essenciais sobre o desenvolvimento político de Portugal e o seu papel na Europa moderna.

A incrível história de Antonio Salazar, o ditador que morreu duas vezes Escrito por Marco Ferrari oferece um comovente relato da ditadura de Antonio Salazar. O livro explora os dois últimos anos do seu regime, misturando factos históricos com uma atmosfera que lembra os grandes nomes da literatura portuguesa, e oferecendo uma perspectiva única sobre este período da história portuguesa e europeia.

Portugal nas Guerras Ultramarinas Escrito por John B. Estudava as estratégias militares de Portugal nas operações de contrainsurgência africanas. A análise de Kahn da abordagem portuguesa à guerra em Angola, na Guiné-Bissau e em Moçambique oferece uma perspectiva única sobre um capítulo taticamente bem sucedido, mas muitas vezes esquecido, da história militar.

em Do colonialismo como não foi levado em conta Eduardo Lourenço desconstrói criticamente o colonialismo português. Os seus escritos, que vão desde o final da década de 1950 até à Revolução dos Cravos, fornecem uma antevisão das teorias pós-coloniais e examinam as relações coloniais de Portugal sob uma nova luz.

Salazar e a revolução em Portugal Por Mircea Eliade oferece uma perspectiva única sobre a ditadura de Salazar, descrevendo-a como uma “revolução espiritual”. Escrito a partir de Lisboa em 1942, este livro investiga os esforços de Salazar para realinhar Portugal com as suas tradições, oferecendo uma perspectiva excepcional sobre este período da história europeia.

Livros em inglês

História de Portugal e do Império Português, Volume II Escrito por AR Disney é um relato abrangente do império ultramarino de Portugal. Abrangendo uma escala global a partir do século XV, a Disney proporciona uma exploração aprofundada das dimensões políticas, culturais e económicas do império.

no fim, Uma breve história de Portugal Escrito por David Birmingham é uma visão geral acessível da história portuguesa. Destaca o percurso da nação rumo à modernização económica e à parceria internacional, detalhando o seu desenvolvimento histórico desde o século XIX até se tornar um membro democrático da comunidade europeia.

