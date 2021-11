ASI | Agência espacial italiana

“O Depoimento de Matosinhos Adotado hoje é um marco para a atividade espacial. Os tempos estão mudando e a Europa não pode ficar para trás ”. Isto foi afirmado pelo Diretor-Geral da Agência Espacial Europeia Joseph Aschbacher, O 2021 Conselho Ministerial Intermediário (Imm21) da Agência Espacial Europeia (ESA) que decorre hoje em Matosinhos, Portugal.

Em junho passado, o Diretor-Geral da Agência Espacial Europeia formou um grupo de especialistas de alto nível, ou os chamados artigos, cuja principal função era recomendar questões estratégicas que a Agência Espacial Europeia deveria considerar para avaliar as ações adequadas a serem tomadas para os próximos desenvolvimentos.

“Alguns desafios são de particular importância para o nosso país – disse a autoridade delegada para a política espacial Vittorio Colao, o atual Ministro da Inovação Tecnológica e Transformação Digital – é por isso que estamos convencidos de apoiar a Agência Espacial Europeia para dar uma contribuição renovada e aprimorada para a comunidade internacional. ”

As recomendações que emergiram do trabalho dos sábios, hoje discutidas, identificaram três conceitos de ação, definidos pelo termo aceleradores.

O primeiro acelerador, Resposta Rápida e Flexível à Crise, visa fornecer informações rapidamente a quem está em situação de crise; o segundo, “Espaço para um Futuro Verde”, usará dados espaciais para promover a vida sustentável na Terra; Finalmente, a Proteção de Recursos Espaciais visa garantir a disponibilidade e operação da infraestrutura espacial que sustenta a economia e a sociedade no dia a dia.

Os membros do Conselho, aprovando a declaração de Matosinos, instruíram formalmente o Diretor-Geral a propor as medidas necessárias para o arranque do segundo acelerador relacionado com “Espaço para um futuro verde“Como um caminho básico para orientar as escolhas e políticas para a Conferência Ministerial de 2022.

Conforme enfatizado em seu recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o principal organismo internacional para avaliar as mudanças climáticas, as atividades espaciais de observação da Terra, com a Europa co-localizadas com o programa Copernicus, estão hoje desempenhando um papel cada vez mais essencial na observação do clima a partir do espaço . , bem como apoiar decisões políticas de adaptação às mudanças.

“Os aceleradores são oportunidades de colaboração entre agências e indivíduos, com base em interesses concretos nos principais desafios à frente. Urgência significa que a falta de ação hoje se transforma em custo econômico ”- disse o Diretor-Geral da Agência Espacial Europeia, destacando um ponto-chave da estratégia: Inspiração -“ Devemos atrair e reter os melhores talentos, incluindo cientistas e engenheiros, para orientar e motivar os jovens, como alguns fizeram. nós quando o primeiro homem pisou na lua no ano de 69. ”

Portanto, o objetivo dos aceleradores é incentivar e inovar o uso do espaço, a combinação de recursos públicos e privados, para a segurança do planeta e de seus habitantes. Para além dos desafios mais prementes, o impulso à utilização do espaço quer também estimular a investigação científica que desempenha um papel fundamental para um futuro comum e na qual o papel da Europa, com as suas tarefas actuais, é fundamental e essencial. .

Usando dados fornecidos por ferramentas de observação da Terra, a compreensão da mudança climática foi muito melhorada, já que a humanidade está em um “código vermelho” de alerta (fonte: IPCC). “Neste momento a sociedade é posta à prova, temos que agir com rapidez e apoiar aceleradores que eles inspirador, Começando com “Espaço para um Futuro Verde”. Ainda temos tempo, temos as capacidades e suficiente importância política e econômica. “A Agência Espacial Européia está pronta para fazer sua parte”, disse Schachbacher.

Em particular, a Europa, com seus programas de monitoramento por satélite há mais de vinte anos, produzirá informações úteis e eficazes, e também aproveitará a integração com o acelerador “Espaço para um Futuro Verde”, para implementar estratégias de adaptação em apoio ao verde transição. Isso suavizará seu caminho para alcançar a meta de neutralização de CO2, definida para 2050 pelo Acordo Verde.

“As atividades espaciais desempenham um papel crítico para um futuro sustentável, não apenas verde – enfatize a autoridade delegada para a política espacial Vittorio Colao – Particularmente para um país como a Itália, a vigilância e proteção costeira, a detecção de incêndios, a prevenção e a gestão de desastres naturais são serviços essenciais que o Earth Watch pode implementar. ”

A nomeação de hoje centrou-se no propósito a ser apresentado na Cimeira do Espaço a ser realizada em 16 de fevereiro em Toulouse, França, e posteriormente materializada no Conselho Ministerial da Agência Espacial Europeia, em 23 e 24 de novembro de 2022 em Paris.