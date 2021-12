2021 sob as lentes, a surpresa italiana nos dados da Str

O final de 2021 vem com isso Arrasto doloroso para as importações europeias. Cidades, que já experimentaram na pele nos últimos meses, são afetadas sobretudo Ausência de mercados internacionais E as viagens de negócios, e na última parte do ano, testemunham um Um novo momento de dificuldade Devido ao maior estresse dos governos da UE em viagens.

Mas em um panorama geral das cidades europeias Não faltam espaços à luz, nas áreas em que o ano é armazenado Melhores resultados do que 2019 antes da epidemia. E o destaque é a análise que St fez isso por Bloomberg Isso desenha uma ordem de Melhores e piores destinos europeus para 2021 Em termos de receita hoteleira.

O ponteiro é revPar, que leva em consideração as tarifas médias por noite e a ocupação total dos hotéis. O indicador médio obtido refere-se ao período de janeiro a novembro de 2021 ante igual período de dois anos atrás. Se o índice maior que 100 Destino alcançado Retornos relativamente mais altos por quarto disponível Comparado a 2019; Em contraste, um gol com pontuação de 60 representa apenas 60% dos resultados de 2019.

O resultado de Perugia e Assis

Pois bem, vem como uma surpresa para a lista das melhores regiões do continente Itália Central com Perugia e Assis, fazendo índice 115,2 pontos, subindo ao pódio para os destinos de melhor desempenho do ano, relatando assim uma taxa de receita melhor do que 2019.

para chegar à frente dele Sochi, na Rússia, com uma pontuação de 170,2 pontos, mas acima de tudo Turquia. De acordo com os dados do STR, na verdade, o índice de 192,8 pontos vai para a Riviera turca, mas Ancara também obtém um índice de satisfação de 117. Um dos resultados, explica ele Sexta-feira de janeiro, Vice-presidente sênior, Str of Residence Statistics, devido a Reabertura rápida de fronteiras O que permitiu à Turquia se estabelecer como um paraíso para viajantes europeus, bem como para viajantes de longa distância em 2020. Isso deu ao país uma vantagem importante sobre seus concorrentes que se estendeu até 2021.

números capitais europeus

Por outro lado, o foco da ausência de turismo internacional recai sobre as principais cidades deles. Roma Que, como Paris e Londres, tem Índice inferior a 50 pontos. No entanto, a capital não está entre as piores do ano: Camisa preta realmente vá para Amsterdam, com um índice de 21,5, seguido de Praga com 22,6 e Lisboa com 29,1. Mas se esse número não for totalmente negativo para Amsterdã, já que a cidade já estava tentando “redefinir” sua oferta turística para se defender da superlotação, Lisboa a surpresa amarga. com mais economia dependente do turismo Em comparação com algumas das outras cidades listadas, a capital de Portugal foi duramente atingida pelo fechamento de fronteiras e Ela não conseguiu se recuperar, nem mesmo depois que visitantes americanos e europeus começaram a voltar em junho. vindo de Bruxelas Baseado em Helsinque, ambos estão em condições muito difíceis, com um índice de 29,1.

Stefania Galvan