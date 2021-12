Aniversário amargo para Balwani e Bernegotti, trabalhadores respiram cigarros

Aniversário amargo para os nougats de Panduro Paluani e Pernigotti. Duas históricas empresas de confeitaria, uma em Dosobuno (Verona), a outra com a fábrica em Novi Ligure (Alessandria), estão em tal crise que a campanha de Natal termina muito silenciosamente. A produção de panetone e pandoro foi reduzida quase pela metade para Paluani e até descontinuada para produtos contínuos (lanches). Os deliciosos nougat e avelã da Pernigotti também foram descontinuados, tanto que esses produtos praticamente desapareceram das prateleiras dos supermercados. Portanto, estamos prendendo a respiração pelos trabalhadores que aguardam novos investidores para reavivar as fortunas de ambos os setores. Há um vislumbre de esperança, mas qualquer negociação muito secreta.

Entretanto, é natural que exista uma grande preocupação com o nível de emprego por parte dos sindicatos porque os trabalhadores de ambas as empresas estão em despedimentos extraordinários, pelo que se pode afirmar que estão unidos por um negativo destino, mesmo que devido a diferentes eventos imobiliários.

Nas notícias de hoje, o CIG rodou a ativação de 57 funcionários (inicialmente eram 150) em Paluani (a partir de 13 de dezembro), que expirará em 31 de janeiro. A esperança é que então possamos começar novamente com uma campanha de bolos de Páscoa como pombos e ovos de chocolate. Desnecessário dizer que centenas de trabalhadores sazonais foram drasticamente reduzidos em comparação com as centenas que estavam empregados na era pré-Covid-19.

Ainda não se sabe como a situação se desenvolverá, o horizonte é fevereiro próximo, já que a empresa entrou com um acordo no tribunal de Verona e encerrará o processo de insolvência (que começou em fevereiro de 2021) dentro de um ano, quando os comissários terão que avaliar a reestruturação da dívida e se o acordo será aprovado ou não. Baluani sofreu um verdadeiro colapso financeiro devido à falência do Chievo, time de futebol que era comandado pelo atual presidente do Baluani, Luca Campidelli. A empresa conta com empréstimos da Chievo no valor de 3,5 milhões de euros.

“Uma tempestade perfeita estourou em Palwani, onde entre 2020 e 2021 o setor de confeitaria já sofreu uma contração no consumo e conseqüentemente uma queda nas vendas, e por outro lado teve um impacto decisivo na questão do Chievo. Sabemos que as negociações estão em andamento – os diretores da Flai Cgil Veneto e Verona – é certo que no próximo ano, quando houver uma conversa entre as duas partes, se a situação não der sinais positivos, teremos que estar atentos. Região de Miz, a região do Veneto já se revitalizou com uma unidade de crise. ”

Vários eventos para a marca italiana de chocolate de propriedade turca, mas igualmente perturbadores porque já abriu uma mesa em Mise. Esta disputa teve uma maior visibilidade mediática também devido à ocupação da fábrica, mas são necessárias evidências concretas do relançamento da marca e da esperada reorganização da fábrica, da qual um investimento de 4 milhões de euros se afigura certamente insuficiente.

Cerca de setenta funcionários (em 2018 eram mais de 200) da Pernigotti já trabalhavam com cigarros a partir de junho. A Pernigotti é propriedade da empresa luxemburguesa que detém o grupo Sagra di Toksöz, da família turca Toksöz, e já está no mercado de cigarros. Porém, nos últimos dias, afastou-se cerca de um mês da mesa de Mise no dia 24 de novembro, onde também estiveram presentes representantes da família Toksoz e representantes de instituições a nível nacional e regional, onde a propriedade anunciou hipóteses de investimentos por outros sócios e 200 mil euros para a compra de novas máquinas, chegou a notícia tranquilizadora, que “em janeiro os trabalhadores (que sempre rodam com os cigarros inusitados) vão participar na campanha do ovo de Páscoa”, relata Adnkronos Lello Benedetto Secretário-geral Flai CGIL de Alessandria que participou de reunião com o Diretor de Pessoal da Bernegoti. Os sindicatos solicitaram uma nova reunião em janeiro em Mizzi e parece haver vontade de fazê-lo, mesmo que ainda não haja data.

No entanto, também foi recebida uma notícia negativa: “A esperada máquina nova para embalar os spreads ainda não está pronta e só chegou a metade”, explica Benedetto. A crise começou em 2018 quando a empresa anunciou que queria cortar madeira morta porque a Toksoz tinha outras atividades, por exemplo na área farmacêutica, e a Pernigotti era um ‘galho seco’, então teve a ocupação da fábrica. O interesse de Luigi Di Maio na época como Ministro do Trabalho. Chegamos no ano passado quando Pernigotti decidiu que precisava relançar a marca, mesmo que, nesse meio tempo, dois gerentes de fábrica tivessem saído em dois anos. Então, o compromisso de adquirir novas fábricas imediatamente veio com o plano de reorganização, pois muitas máquinas foram desmontadas.

Atualmente, os produtos da Pernigotti em circulação são apenas gianduiotti e bombons, que podem ser comprados nas lojas dos aeroportos, mas são conhecidos como ex-produção. “Nosso maior temor é que em junho de 2022 todas as redes de previdência social cheguem ao fim.