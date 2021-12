A festa da Epifania retorna com o público ao teatro mediterrâneo

Nápoles, 22 de dezembro. (La Petalia) – Cresce a expectativa para a 27ª edição do Concerto da Epifania, tradicional encontro musical marcado para terça-feira, 4 de janeiro de 2022, às 20h30, no Teatro Mediterrâneo de Nápoles, que será transmitido, como de costume, na noite do segundo dia de quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 às 23h30 na Rai 1, imediatamente após a loteria da Itália. A Gala da Epifania foi idealizada e promovida pela associação sem fins lucrativos Oltre il Chiostro, presidida por Giuseppe Reali – o compositor do evento musical – e produzida para Ray pela Melos International de Dante Maritti, em conjunto com a Associação Musica dal Mondo, que foi a todo organizador do evento; A direção artística é confiada, em vez disso, a Francesco Sorrentino.

A direção, pelo segundo ano consecutivo, será confiada a Ariana Ciampoli, a cara conhecida de muitos programas de televisão e rádio de sucesso, enquanto Barbara Napolitano se encarregará de dirigir novamente este ano. Todos os performers se apresentarão ao vivo no palco do Teatro Mediterrâneo de Nápoles e serão acompanhados pela grande Orquestra Napolitana de Santa Chiara, comandada pelo Maestro Adriano Benigno.

O interesse pelos contextos de educação, trabalho e diálogo intergeracional abre três caminhos, que o Papa Francisco referiu como instrumentos para a construção de uma paz duradoura em sua 55ª mensagem para o Dia Mundial da Paz 2022, instituído por Paulo VI em 1967, afirma Giuseppe Reale, Presidente da associação sem fins lucrativos Oltre il Chiostro. A intuição primária deste evento televisivo, agora no limiar de três décadas, foi ampliar um compromisso comum e inabalável de Nápoles que constituiu um meio confiável de aprender sobre as visões do futuro que inspira o crescimento social. Essa capacidade de praticar os exercícios do futuro com todas as suas necessidades surgiu justamente com a experiência da epidemia ”.

Esta mensagem será representada figurativamente graças às instalações artísticas de três esculturas aladas de Domenico Seppi, com as quais quisemos recordar o valor do cuidado mútuo pelo outro, como expressão de um compromisso solidário e como proposição moral no complexo de hoje futuro. Emergência. Os Três Magos certamente não poderiam perder a Epifania, cuja interpretação artística contemporânea é atribuída ao talento criativo de Mirko.

“Em muitas edições anteriores – afirma o Diretor Técnico Francesco Sorrentino – nosso lema foi ‘sempre melhorando’, ao passo que se tornou ‘resistência’ nos últimos dois anos. Na verdade, pelo segundo ano consecutivo, estamos organizando este evento importante entre tantas dificuldades. Operacional e logístico ditado pela emergência sanitária. Apesar de tudo, estamos preparando um espetáculo de longo alcance, com o desejo de apresentar a Epifania nas casas dos italianos com as melodias de muitos artistas, a quem eu gosto de descrever como artesãos da paz. A proposta da vigésima sétima edição da festa Eid O Mergulhador de Nápoles, um projeto cultural e popular de grande influência, é motivo de orgulho para aqueles que, juntos, fizeram o possível para tome uma iniciativa sempre esperada com ansiedade. ”

A tripulação desta edição representa, mais uma vez, uma noite maravilhosa de diálogo musical e cultural entre os vários géneros musicais; De fato, a participação foi anunciada (em ordem alfabética): o acordeonista Pietro Dragna, Eugenio Benato, o violonista Francesco Pozzorro, Giovanni Cacamo, Federica Carta, Sal da Vinci, Gianfranco Gallo, o rapper Gimón, Rafael Gualzi, de Portugal Simona Fadesta Teresinha Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direto dos sucessos do XFactor Romania a banda napolitana I Super 4.

O evento está vinculado à entrega do Prêmio Mundial da Natividade 2022, em colaboração com o Centro Permanente de Pesquisas e Estudos do Presépio de Nápoles, dirigido por Umberto Grillo. Para este ano, três áreas (educação, trabalho, diálogo intergeracional) foram definidas precisamente com base na encíclica papal do início do ano: Pasquale Giustiniani, ex-professor de filosofia teórica, receberá um prêmio por seus quarenta vinhedos. anos e um comprometimento qualificado no campo da formação e dos processos educacionais de jovens, juntamente com comprovada competência no campo da pesquisa em bioética; À Rede Nacional de Associações Wau! Somos urbanistas, que cuidamos de suas cidades com ações propositivas e compartilhamos os valores da legalidade, da consciência ambiental e do cuidado com o bem comum; A organização voluntária de Nápoles Asso.gio.ca (Liga da Juventude Católica), presidida por Gianfranco Wurzberger e a funcionar desde 1997, receberá um reconhecimento público pela sua dedicação em conseguir uma promoção real da vida entre os jovens, concentrando a sua actividade em múltiplos sectores. Para a seção de prêmios dedicada a Mario da Vinci, o prêmio será concedido a Gianfranco Gallo.

Após a edição de 2021, que foi veiculada sem concurso público devido à emergência pandêmica, estar no hall durante as inscrições do dia 4 de janeiro – com acesso a convite e posse do Passe Verde Aprimorado obrigatório – será uma ocasião de comemoração e, acima de tudo , um sinal de esperança e recuperação após este clima contínuo de fechamento iminente. O evento é patrocinado pela Presidência da Região da Campânia, pela Cidade Metropolitana de Nápoles e pelo Município de Nápoles.