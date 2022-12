Opel Corsa: tempo para um facelift

lá Opel Corsa é um carro pequeno de sucesso que remonta a uma carreira de mais de 40 anos. A geração atual, lançada em 2019, tem se mostrado um best-seller em sua categoria nos mercados de vários países. Mas para ficar na brecha precisa”atualizado“, que chegará no próximo ano quando a fabricante apresentar uma série de intervenções para este modelo.

Versão renovada de Opel Corsa uma nova frente Em linha com outros modelos da casa alemã (Nós pintamos acima), com uma grade que incorpora o logotipo e os faróis no mesmo elemento. Este último poderá contar com um novo desenho das luzes. Na traseira, espera-se novo lettering, que percorre toda a largura da tampa traseira, e lanternas com desenho de iluminação totalmente novo.

> Acima do Corsa atual, no gráfico acima, temos uma reconstrução de como ficará após a reestilização.

No acenou deve chegar ampla paleta Preto brilhante retirado do crossover Mokka (no qual a mecânica é compartilhada), que abriga o painel digital e a tela do sistema multimídia.

base técnica para Vauxhall Corsa 2023 Será sempre o mesmo carro atualmente no mercado, que utiliza a plataforma CMP (como o Peugeot 208). Quanto à gama de motores, espera-se um híbrido leve 1.2 turbo 48 volts de 131 cv e uma atualização do motor da versão elétrica do Corsa que passa de 136 para 156 cv: o mesmo do Peugeot e-208. É alimentado por uma bateria de 48 kWh, com autonomia estimada de 400 km. As versões a diesel podem ter desaparecido.

virá para a agência de abril de 2023 A um preço de cerca de 19.000 euros.