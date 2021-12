Digital Earth, novas frequências em janeiro: é quem começa

Os Territórios do Norte vão mudar para a nova Terra digital já em janeiro. No entanto, a etapa deve ser indolor para a maioria das TVs.

Tudo está pronto para entrar na nova terra digital. O fechamento propriamente dito começará em 2022, mas algumas regiões italianas já começaram a mudar a frequência, para adaptar seus televisores às características da nova rede. Início de janeiroE, para o período até março, 8 regiões italianas mudarão para os tão falados sites digitais, aparentemente sem grandes interrupções na televisão diária. Muitos canais vão mudar de posição, mas para quem não tem problemas com TVs antigas, essa parece ser a única desvantagem.

A maioria das TVs Na verdade, é equipado com um dispositivo de reinicialização automática. Isso significa que não haverá necessidade de passar pelo processo manualmente. Mesmo que seja, não é uma tarefa difícil. Na verdade, todas as TVs são equipadas com controle de movimento bastante fácil de usar. Quanto ao resto, não há grandes mudanças à vista. Alguns canais desaparecem permanentemente, mas são principalmente frequências locais.

Novo terreno digital: Quem passará em janeiro

Vai começar no norte da Itália. As novas frequências começarão no Vale de Aosta e, em seguida, afetarão gradualmente Piemonte, Ligúria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna. Tecnicamente, é uma faixa de frequência de TV na sub-banda 700, o que permitirá que a banda 700MHz seja “emitida” para a introdução da tecnologia 5G. parágrafo um Isso afetará gradualmente todo o território italiano, enquanto algumas operadoras de telefonia já estão fazendo a transição para o novo 5G aproveitando o acordo de 2018 (6,5 bilhões foram investidos neste setor). Uma renderização final do novo DVB-T2 é obrigatória.

Terá início em 3 de janeiro e, por enquanto, vai até 14 de março de 2022. As regiões norte serão as primeiras a vivenciar inovações em transmissão que, no entanto, parecem não causar muita preocupação. Até o anunciado ajuste de canais, que data de outubro passado, passou sem grandes solavancos, com o reset automático da grande maioria das TVs. Como mencionado, TVs ou TVs não inteligentes sem decodificadores Eles necessariamente terão que se aposentar. As TVs não devem ser compatíveis apenas com a tecnologia DVB T2, mas também com a codificação Mpeg4. O calendário de novas frequências vai até 30 de junho de 2022, quando entrarão em jogo Ligúria, Toscana, Umbria, Lácio e Campânia. No meio, Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicília, foram agendados entre 1 de março e 15 de maio de 2022.