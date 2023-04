Exemplos históricos e dinâmica atual da curva de rendimentos no ciclo econômico-proiezionidiborsa.it

A curva de rendimento é uma linha que soma os rendimentos dos títulos do governo de um país em relação à sua duração. Costuma ter inclinação positiva e, segundo sua interpretação tradicional, é um indicador precoce dos estágios de recessão ou estagnação da economia, quando reverte negativamente. Mas por que isso está acontecendo e o que nos espera no horizonte atual? A Curva de Rendimento: Exemplos Históricos e Dinâmica Atual do Ciclo Econômico. Vamos entrar no assunto.

Reestruturação da dívida e ladeira abaixo

Às vezes as coisas dão errado Economia. Tanto o estado geral do estado quanto setores ou empresas individuais. Então, o que uma empresa faz quando é difícil ou impossível honrar as próximas datas de vencimento da dívida?

Tente a reestruturação da dívida. Por exemplo, alongando as condições que devem ser atendidas.

A reestruturação também diz respeito, no entanto, investidores. que costumam reestruturar seus investimentos caso previsões econômicas negativas. Quando as coisas dão errado, geralmente passamos de vencimentos de títulos de curto prazo para vencimentos de prazo mais longo. Isso acontece porque se espera que a crise que nos espera no curto prazo seja resolvida em um futuro distante.

Esse fenômeno é claramente visto na curva de juros.

Geralmente é positivamente inclinado, pois os rendimentos de curto prazo são mais baixos do que os rendimentos de médio e longo prazo. E, de fato, o retorno é o outro lado do risco.

Geralmente é mais arriscado manter um título por um período mais longo.

Mas quando uma crise ameaça, a curva tende a se inverter. De facto, a preferência por investimentos de longo prazo conduz a mais compras de obrigações com esta maturidade, e quanto mais compras, menor é a taxa de juro.

Portanto, a inversão da curva é um fenômeno que indica os estágios de estagnação ou estagnação.

A curva de rendimento: exemplos históricos e validade preditiva

mas quem Validade preditiva Podemos definir uma reversão de baixa da curva?

A validade preditiva da curva pode ser avaliada, por exemplo, em relação à situação nos Estados Unidos. A curva de juros se inverteu 28 vezes e cerca de vinte vezes esse fenômeno previu recessões.

Mesmo a curva de juros, embora seja um bom indicador, No entanto, não é um indicador infalível.

Aqui estão alguns exemplos da correlação entre a curva de rendimentos dos EUA e o índice S&P 500.

A curva superior mostra uma inversão entre o trecho curto e longo e antecedeu a queda dos estoques em 2000.

A curva inferior também marcou uma reversão no trecho entre os vencimentos de curto e longo prazo e precedeu a queda de 2007.

a situação atual

Abaixo está um gráfico que inclui a curva atual.

A curva descendente foi precedida por uma correção significativa em 2020.

É interessante notar que, neste caso, vimos uma correção. Uma correção que, embora intensa, não se traduziu numa verdadeira inversão da tendência de longo prazo. Mas neste caso, como podemos ver, a curva não foi totalmente invertida, mas apenas parcialmente invertida no trecho inicial.

Em vez disso, a curva superior indica a situação atual.

Esta é uma grande reversão de tendência, tanto que marca a inclinação negativa mais pronunciada desde 1981.

Alguns bancos faliram e muitos acreditam que as perspectivas estão longe de ser boas para a economia das estrelas e listras e para a economia de outros países.

Outro fenômeno que precisa ser destacado é o fato de muitas curvas, mesmo em outros países ocidentais, apresentarem essa inclinação negativa entre vencimentos curtos e longos. Enquanto a Itália, por outro lado, é uma das exceções na Europa, junto, por exemplo, com Espanha e Portugal.

Em comparação com as economias ocidentais que têm uma curva de rendimento negativa, as economias de outras regiões têm uma curva positiva, como a China ou a Austrália.

Finalmente, uma nota sobre a Rússia e a Ucrânia.

A primeira há um ano, introduzindo um traço negativamente inclinado entre 3 e 20 anos.

Em vez disso, a curva atual retornou positiva.

Por outro lado, a Ucrânia continua a manter uma curva de inclinação negativa entre os vencimentos curtos e longos.