Se você gosta de cerveja, tenha cuidado com o tipo que compra: quais são as piores marcas, você deve absolutamente evitar

Se você adora cerveja e sempre tem uma na geladeira, precisa saber quais são as piores marcas – a lista surpreendente.

Embora na Itália o vinho seja encontrado na maioria das mesas durante as refeições, muitas pessoas realmente o fazem. Eles gostam mais de cerveja. Com sabor menos intenso e teor alcoólico mais suave, a cerveja é ideal para acompanhar hambúrgueres ou pizzas, mas na verdade vai bem com qualquer comida, a qualquer hora do dia. Se você sempre tem um bom suprimento em sua geladeira, saiba quais marcas evitar com base na presença de um pesticida.

É sobre o glifosato, Um dos herbicidas mais populares No mundo: é realmente eficaz e, em comparação com seus análogos, muito menos tóxico. Mas, na verdade, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer o incluiu na categoria de “possíveis agentes cancerígenos”, portanto não se pode dizer que seja uma panacéia: é melhor ficar longe dele. No entanto, uma pesquisa recente de uma associação alemã de defesa do consumidor descobriu que esta substância Está presente em algumas cervejas: aqui.

Glifosato na cerveja: quando usar cautela

Na Alemanha, a Associação de Defesa do Consumidor queria analisar 50 cervejas para verificar a autenticidade dos ingredientes, em particular Sobre o glifosato. Um levantamento desse tipo já foi feito em 2019 e hoje, comparando com os resultados de quatro anos atrás, a situação melhorou: embora os resultados não desesperem, ainda existem algumas marcas às quais se deve prestar atenção.

Das cinquenta cervejas que os pesquisadores analisaram recomendo 45Estes têm classificações que variam de bom a muito bom. No entanto, dois tinham cinquenta recusou impiedosamente, enquanto poucos vestígios de glifosato foram encontrados em 12, dentro dos limites da lei. Em relação à cerveja orgânica, a amostra da pesquisa continha 3 e nenhum traço de glifosato foi encontrado em todos os 3 tipos.

De acordo com o teste, as melhores cervejas: Berliner Pilsner, Bitburger Premium Pilsner, Feldschlößchen Pilsner, Pilsner Urquell, Rothaus Pils, Licher Pilsner, Monchshof Pils, Oettinger Pils. inaceitável Alternativamente, Pinkus Pils – Bioland e Kaiserkrone Pils, cujo produtor explica a presença do glifosato não com seu uso real no momento da produção, mas com contaminação externa. Em qualquer caso, a associação recomenda Não compre esta cerveja preferência para aqueles que passaram no teste.