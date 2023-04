Numismática, Moedas Raras: Se você possui uma, pode ganhar quantias loucas

O mundo da numismática inclui moedas no valor de vários milhões de euros. Aqui está o índice de moedas raras.

As moedas são um hobby que fascina milhões de pessoas em todo o mundo. Afinal, é uma atividade muito estimulante não só por uma causa cultural, mas também por ser um excelente investimento econômico. Com o tempo, de facto, muitas moedas adquiriram um grande valor, chegando em alguns casos a vários milhões de euros.

Obviamente, estes são espécimes particularmente raros e, portanto, muito difíceis de encontrar. É precisamente esta raridade que confere valor acrescentado a estas moedas. No entanto, os colecionadores de moedas e fãs do gênero também se interessam por outro detalhe, que é o estado de conservação das moedas. Uma moeda particularmente rara em excelentes condições não circuladas é um verdadeiro tesouro.

Existem muitas moedas raras em todo o mundo, mas apenas algumas atingem números verdadeiramente insanos. Nesse sentido, pode ser útil aprender a reconhecer os exemplares mais valiosos, pois encontrar uma dessas peças em casa significa tirar a sorte grande!

Moedas raras que quebram recordes

Como esperávamos, existem muitas moedas raras ao redor do mundo. Entre as moedas mais caras não podemos deixar de citar o dólar de prata de 1794. Esta moeda é considerada pelos numismatas extremamente rara, tanto que foi leiloada por vários milhões de dólares. O espécime faz parte do chamado Dólar de Prata Flowing Hair, que foi fabricado a partir de 1794 e, atualmente, pode ser considerado o mais valioso da história. De fato, em 2013, foi leiloado na Stack’s Bower Collection por dez milhões de dólares em troco.

Então, a partir de 1795, foram feitas duas variantes: as que representam duas folhas e as que têm três, abaixo das asas de uma águia. Um recorde mundial absoluto que não pode ser batido no curto prazo. O recorde anterior pertencia a outra moeda muito rara, chamada Double Eagle de 1933, que foi vendida pela mesma casa de leilões em 2002, por US$ 7,5 milhões. Nada mal para um dólar de prata do Busto Drapeado de 1795 vendido por pouco mais de um milhão de euros.

Resumindo, vale a pena dar uma olhada na casa, quem sabe se uma moeda de prata de apenas alguns gramas não vai te deixar rico! Por fim, vamos lembrar que nem todas as moedas, embora raras, alcançam números surpreendentes, mas como diz o velho ditado “a fortuna é cega”, vale a pena tentar.