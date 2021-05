A maior ponte suspensa do mundo está localizada em Portugal

Foi inaugurado recentemente Ponte suspensa para pedestres O mais alto do mundo, é chamado 516 Arauca Situa-se em Portugal. Ainda na semana passada, a ponte começou a receber os primeiros visitantes que definitivamente não sofrem de vertigens.

A maior ponte suspensa do mundo tem 150 metros de altura

Sim, porque a ponte está a 516,0264 metros de distância Pendurado 150 metros Acima do estreito do rio Paiva, Portugal. 516 Arouca ligando as duas margens do rio ao Arouca Geopark, um encantador local da UNESCO, onde também se encontra Um mosteiro medieval do século 10 E características geológicas interessantes. No parque, que oferece vistas deslumbrantes sobre o vale do rio, também existem alguns Veios de quartzo maravilhosos.

Pra quem tem coragem de se aventurar ao longo da 516 Arauca Prefeito Arauca Margarida Belém, Isso é garantido “Absolutamente uma experiência excepcional e inesquecível”. Para poder vivenciar esta sensação incrível e desfrutar das maravilhosas paisagens visíveis da ponte, haverá um ingresso Custa cerca de 12 euros. Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência e o passe leva aproximadamente 10 minutos.

516 Arauca: Jóia da Arquitetura e Design

A ponte consiste em um poço 127 painéis, Ele contém dois enormes cabos de aço que atuam como corrimãos e se conectam a Duas enormes torres de concreto em forma de V, Construído pela empresa portuguesa Condoril Em cooperação com a empresa ÍCONES, Que teve o cuidado de projetar o 516 Aruca.

Abaixo ainda é visível A velha ponte de madeira Que ligava as duas margens do rio, deserta devido às restrições impostas pela epidemia, pois não permitia garantir que todas as regras de contenção de Covid-19 fossem respeitadas.

Belém disse à Reuters que o projeto e a construção da ponte os colocaram na frente de “Muitos desafios Tínhamos que superar, mas conseguimos. Não existe outra ponte como esta no mundo. “

O custo de todo o projeto é de cerca de 2€ 3 milhões E levou três anos para ser concluído. Mas agora que está pronto, pode finalmente ser aberto ao público, em um momento perfeito para Reanime a economia Uma região gravemente afetada pela epidemia.

Doutoramento: DesignBoom