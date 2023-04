Roubo de carro, agora roubam tudo assim: leva 2 segundos | você não está seguro

Quebrar uma janela e ligar o motor pode levar segundos para ladrões profissionais. Esta técnica pode parecer desatualizada, mas com certeza é eficaz, especialmente se os ladrões puderem agir sem perturbação.

Infelizmente já aconteceu com muitos Deixar o veículo estacionado na faixa de pedestres ou em uma área sem vigilância E não pode mais ser encontrado. A sensação é muito desagradável e, em alguns casos, limitante para quem trabalha fielmente graças ao seu amigo de quatro rodas.

o Roubos de carros estão sempre na ordem do dia As forças policiais alertarão as pessoas quando deixarem o carro em uma estacionamento sem vigilância E Sem câmeras de vigilância. eu possuo Alarme por voz instalado em seu carro ou Bloqueio de direção clássico Às vezes, pode não ser suficiente para evitar o roubo.

Comecemos por dizer que não há prevenção sem prestar a mínima atenção a cada detalhe. o O local onde paramos, a iluminação do local, a presença ou ausência constante de pedestres ou outros veículosCertamente pode influenciar a decisão do ladrão de carros de parar ou realizar o roubo.

Para ser alvo de ladrões, o carro não precisa ser muito caro: muitas vezes, aliás, quem rouba o carro faz exatamente isso. Revenda de seus componentes. Os mercados de distribuição para esses veículos são hoje principalmente Revendê-lo em todo o país ou o Transporte para outros países da Europa de Leste para um novo proprietário.

divisão

roubo de carro Geralmente é um trabalho difícil, estressante e arriscado. O enredo lembra a progressão da trama nos filmes de Kubrick: a ação é lenta e um tanto tediosa no início, depois começa no final e escapa sem olhar para trás.

Embora os carros modernos sejam seguros o suficiente, É sempre bom não baixar a guarda. É claro que a era das criaturas e ferramentas simples não desapareceu completamente. Entre as tecnologias mais testadas ainda está a técnica de quebra de vidroprincipalmente a janela traseira para evitar o acionamento de um alarme.

É a maneira clássica roubo de carro que consiste em “quebrado”. Tão grosseiro quanto você quiser, mas método eficaz: O vidro do lado do motorista foi quebrado e então Os fios são conectados da maneira clássica. Também deve ser avisado que essa técnica brutal é usada com mais frequência não para roubar um carro, mas para roubar um carro Limpe o interior. Então seria uma boa base Não deixe nada à vista Pode agradar o apetite do desconhecido habitual.