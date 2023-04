Johnson & Johnson aloca US$ 8,9 bilhões para resolver reivindicações de câncer – Corriere.it

A gigante farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson ofereceu um acordo de US$ 8,9 bilhões para encerrar todos os processos na América do Norte Venda de produtos em pó de talco, que foi acusado de causar câncer. De acordo com um comunicado de imprensa do mesmo grupo, o acordo, que ainda não foi aprovado por um tribunal, “resolverá de forma justa e eficiente todas as reivindicações” baseadas em alegações de que o talco continha amianto.