Números e perspectivas futuras

durante o dia que Feira Turística de Bicicletas de Bolonha É reservado para operadores com um nome fóruns Sobre o cicloturismo, foi apresentado o terceiro relatório sobre o cicloturismo italiano “Viagem de bicicleta 2023”.

documento elaboradoISNART (Instituto Nacional de Investigação Turística) em nome do Observatório de Economia do Turismo das Câmaras de Comércio em colaboração com a Legambiente.

Uma imagem interessante aparece. O potencial do setor é claro e os limites também.

2022 números

O relatório sobre o cicloturismo na Itália diz muito 33 milhões Do total de visitantes associados ao turismo cíclico, num total 4 bilhões de euros de atividade induzida apenas em 2022.

Os dados mais interessantes são os de i “Turistas de bicicleta puros”Aqueles que viajam com o objetivo principal de explorar uma área de bicicleta.

O relatório distingue esta categoria de “turistas ciclistas”que limitam suas atividades de férias a excursões ou passeios específicos.

classe que difere da classepasseios de bicicleta (Use a bicicleta para viagens diárias dentro de 24 horas).

Foram puros turistas de ciclismo em 2022 9 milhõespara o total induzido 1 bilhão de euros.

O que chama a atenção é o número deles: mais que o dobro em relação a 2019, quando eram 4,4 milhões.

Um crescimento que se reflete nas atividades relacionadas com o turismo cíclico, que regista aumentos na sua taxa de faturação 9 casos em 10.

Por que andar de bicicleta

Mas quais são os pontos fortes do cicloturismo em um país como a Itália?

Não é apenas um fenômeno relacionado Crescimento econômico para todo o país. No meio, há uma mudança de perspectiva estimulada por um certo tipo de visão…

Exemplo? Possibilidade de escalonamento sazonalidade turismo. Por razões óbvias, os ciclistas preferem viajar primavera e em Ele cai Não no meio do verão.

Isso é possível Congestionamento estruturas durante a temporada de verão para estender seu uso em outros períodos. outro post Diluído O que reduziria os desequilíbrios no setor do turismo.

Além disso, algumas áreas são literalmente ignoradas durante a temporada, enquanto muitas áreas permanecem isoladas dos circuitos turísticos tradicionais.

O cicloturismo representa uma grande oportunidade para estas regiões menos viajado Que tem muito para oferecer a quem procura umas férias diferentes.

Comparado ao turista tradicional, o turista de bicicleta está realmente mais interessado emconfiguração de paisagemà autenticidade da experiência que vive, à comida típica, ao vinho e ao artesanato local.

O jeito italiano de pedalar

Sebastião VeneriPresidente Legambiantefalar sobre real “jeito italiano” Para o ciclo do turismo, que consiste na redistribuição dos fluxos e na recuperação das infraestruturas existentes.

O relatório do ciclo do turismo mostra o crescimento do setor nas regiões Centro e Sul da Itáliarespectivamente de 10,9 para 15,8% e de 7 para 17,4% do número total de viagens de bicicleta de 2019 a 2022.

Se Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana ainda representam 47% do cicloturismo total em 2022, certamente potencial de crescimento Centro e Sul da Itália enorme.

Isso é evidenciado por projetos bem-sucedidos como os da região Basilicata é livre para se moverda GAL Costa de Trabuchi em Abruzzo ou ciclovia do parque Na Calábria, por exemplo.

O “Caminho Italiano” também mencionado no relatório sobre o cicloturismo envolve um desvio estradas secundárias Infraestrutura abandonada e mal utilizada já nas ciclovias.

Tudo graças a Investimento mínimo Para garantir sinalização, estacionamentos, pontos de carregamento de bicicletas elétricas e estações de assistência. A rede de cursos de italiano pode assim se tornar rapidamente um valor de alto valor para o consumidor em um setor em rápido crescimento.

investimentos necessários

Não esqueçamos que as intervenções, pelo seu valor social e ambiental, também podem ser Financiado pelo PNRR (Plano Nacional de Recuperação e Resiliência) que exige a identificação e implementação urgente de ações concretas.

Neste ponto, o relatório sobre o cicloturismo não se limita a destacar o estado de coisas. O documento define o real planos de intervenção Caracteriza-se não só pela necessidade de desviar recursos para o setor, mas também por propostas pontuais e pontuais muitas vezes partindo de projetos já financiados.

fique lá fora Missão 2 (M2C2) do PNNR: Energias renováveis, hidrogénio, redes e mobilidade sustentável. O desenvolvimento nesta área já foi desenvolvido 1.235 km de novas ciclovias e manutenção das existentes. fornece intervenção 400 milhões de euros A distribuir entre 2021 e 2026.

Também indiretamente, são possíveis outras missões financiadas relacionadas com turismo e cultura (M1C3), agricultura sustentável e economia circular (M2C1), infraestruturas sociais (M5C2) e intervenções especiais para a coesão territorial (M5C3). harmônico E complementar ao desenvolvimento do turismo periódico.

Relatório de cicloturismo: pontos a intervir

Assim surge uma lista de propostas indispensáveis ​​para o tão esperado crescimento do setor.

– políticas fiscais

Em particular Redução do imposto sobre valor agregado sobre produtos e serviços relacionados com o ciclismo, já autorizados pela União Europeia e aplicáveis ​​em Portugal.

– Melhores práticas e experiência

Disseminação sistemática de boas práticas em todas as regiões/áreas que trabalham com turismo cíclico até as regiões que estão entrando neste setor agora

– a infraestrutura

Mais qualidade e mais seguro.

– Novas ciclovias

Ampliar a oferta e competir no mercado internacional do turismo como país ciclista.

– disparidade do setor e um exercício

Apresentar figuras profissionais específicas para preencher as lacunas (Diretores de Marketing de Bicicletas, Mentores Qualificados, Mecânicos, etc.)

A quota do cicloturismo é igual 4,3% do turismo total com vendas de bicicletas atingindo um recorde em 2021 22 milhões Do corte na Europa entre bicicletas tradicionais e e-bikes, essas intervenções parecem mais urgentes do que nunca Especialização e Qualificação da Oferta.

Como também foi enfatizado quando o relatório foi submetido, também parece que é necessário melhorar cultura do ciclismo no país.

Rede rodoviária mais segura e níveis de recepção apropriados e serviços especializados Eles se tornam essenciais para iniciar esse processo virtuoso de crescimento do cicloturismo que alimenta em primeiro lugar Imagine um ciclista no chão.

Quem são os ciclistas?

Em uma inspeção mais detalhada, o turista de bicicleta deve ser recebido de braços abertos pela área em que escolhe gastar seu tempo e dinheiro.

Pedal são sempre pessoas com um bom nível de instruçõesE profissionais com emprego estável e bom orçamento.

o tempo de residência A média na área é definitivamente maior do que a de um turista típico.

Em termos percentuais, homens e mulheres estão igualmente representados entre os cicloturistas e, se Grupo de idade Entre 28 e 57 anos (71% dos casos) inclusividade do curso do pedal.

eu venci Viajar em casal (1 de 3) sozinho ou com amigos (1 de 5).

Os hotéis continuam a ser os preferidos, seguidos do agroturismo e dos parques de campismo, sobretudo entre os turistas puramente ciclistas, que gostam de alternar os esforços do dia com os mimos do final do dia.

lá incentivar O principal fator que leva um mototurista a escolher seu destino de férias é o ambiente natural, seguido pela cultura e comida e vinho.

São dois aspectos que o cicloturista, principalmente aquele que anda de bicicleta, não deixa de lado, além das compras.

Além disso, a capacidade de gastar é maior entre os estrangeiros, entre os quais há um segmento “alta gama” Eles são interceptados principalmente por operadores turísticos profissionais.

Principalmente turistas de língua inglesa dos EUA, Canadá, Austrália, além de árabes e orientais.

Pessoas que escolhem serviçosExcelência Tanto no que diz respeito à recepção em estruturas Bem-estar E para experiências exclusivas na sela.

Navegador e gratuito

Além de informações interessantes sobre as últimas políticas europeias sobre ciclismo, a situação no Sul e o fenômeno da e-bike, o relatório revela que existem mudanças Em primeiro lugar, culturais.

O que mudou é Como percebemos a bicicletao que tem consequências diretas para o fenômeno do turismo cíclico.

Com efeito, se a bicicleta já foi vista como um meio de transporte ‘inferior’, ao qual se deveria recorrer na ausência de uma solução melhor, hoje é opçãoque costuma ser praticada por quem tem mais poder aquisitivo.

Qualquer idoso escolhe andar de bicicleta, mesmo nas férias consciência ambientalAqueles que procuram uma forma diferente de viajar, aqueles que rejeitam a ideia de turismo de massa ou bate-volta.

faisão é informadoutiliza a web para preparar as férias e gosta frequentemente de trocar opiniões com a comunidade ciclística.

Por esta razão, a maioria dos cicloturistas declara que utiliza com muita frequência o i social Para encontrar seus objetivos e dar feedback sobre sua experiência.

O “fenômeno transversal e gratuito”, conforme definido no relatório, o turismo cíclico adquire um significado social Graças à capacidade global e à capacidade de dar valor à região.

Para maiores informações:

isart.it

legambiente.it/news

Aqui estão todos os nossos artigos sobre turismo de bicicleta.