Fiat 600, as novidades dizem respeito ao design: formas modernas e formas quadradas

Novos detalhes foram revelados nas linhas e no design do novo Fiat 600: eis tudo sobre a joia que está prestes a surgir em que formas regulares e quadradas se fundirão com Conceito moderno.

criativo e um símbolo para gerações inteiras, Fiat 600 Certamente dispensa apresentações especiais: sempre despertou Paixão e interesse de especialistas, entusiastas e especialistas que ainda ficam fascinados com cada nova proposta e lançamento da casa de Turim.

revelado lá data de estreia Para este carro maravilhoso que já é objeto de desejos e expectativas: de fato, ele estará lá Primavera de 2023 para trazê-lo na estrada 600 novos Mais precisamente, um mês Anda emapresentado por todos como o mais provável candidato à estreia oficial da excelência italiana.

No entanto, o nome que será chamado não foi revelado O novo Fiat: sabemos com certeza que representará Ponta de lança na produção de Torino. Tudo isso por um motivo que nos enche de orgulho: Ele trará 600 Fiat de volta ao Olimpo da Parte B Onde faz falta desde 2018, ano da despedida do Ponto.

a Transmitir vídeo na net sobre as linhas do novo Fiat 600 Mostrar algumas de suas características, começando por Comprimento: 4,1 metros em comparação com uma altura de 1,52. A produção acontecerá em Polônia E será na fábrica do grupo Stellantis, já cenário de produção do Alfa SUV e Jeep Avenger.

O novo Fiat 600: revelando linhas e visual

A nova gama Fiat 600 inclui um Modelo totalmente elétrico Que adotará a mesma bateria do Jeep Avenger, pelo menos de acordo com o que foi divulgado. Existem também diversos modelos de Motores a gasolina e híbridos.

a enviar – fazer Criado por Passione Auto Italiane e por Tommaso D’Amicoum conhecido designer, deu uma boa ideia do que é olhar Das novas 600 fotos de espionagem com um modelo disfarçado, mas um tanto ilustrativo, das linhas que costumam ser relatadas na joia da casa da Fiat ao lado de sua saída. Cativante e atualem comparação com 500 litrosE as formas com certeza serão mais quadradas E em vez do logotipo da empresa controladora na frente, haverá um arquivo Escrito 600.

Quanto ao resto, tendemos a manter um A linha de continuidade é compreensível Com modelos anteriores, ouça, ouça, em antecipação Em meados de 2024, também haverá uma versão Abarth. Os interiores ainda não foram descobertos mas serão certamente modernos e high-tech, mas sempre em sintonia com humor Fiat E com outros modelos da casa de Turim.