Se Santanche continuar perde 19 mil milhões de PNRR

nas semanas que vem Geórgia Meloni Ele terá dois compromissos decisivos pela frente e seu governo: Vote na Europa sobre a Hungria Orban e a Reorganizar privilégios de banho. A primeira – votar contra o que é considerado um “sistema híbrido de tirania eleitoral” – é um tema delicado nas relações com Bruxelas: se o primeiro-ministro se mantiver fiel à sua aliança com o líder húngaro, o risco é que uma situação já volátil vai piorar. relações. O segundo é definitivamente de natureza mais técnica: A reorganização das concessões já havia sido colocada em pauta pelo governo DraghiO adiamento colocaria em risco os fundos do PNRR associados às reformas estruturais, e o fundo onshore é um deles.

nó de concessões costeiras

O governo de Meloni está pensando em adiar novamente a reforma dos chuveiros. assinado pelo agente Mario Draghi A lei da concorrência exige que as franquias sejam reorganizadas até fevereiro de 2023 e finalmente licitadas, mas o executivo quer adiar esse prazo intervindo com uma regra em mil estiramento. Além dos bens do Estado, as medidas a serem implementadas incluem a autorização para mapear todos os privilégios públicos; Sobre vigilância do mercado e conformidade do produto, e sobre energia renovável e lei de serviço público local.

Saída Santanch

Um grande problema é que o Ministro do Turismo, Daniela Santanch, é proprietária (com o sócio Flavio Briatore) do balneário Twiga. “A intenção política – diz Santanche – é que devemos fazer bem as coisas, não abrir caminho às multinacionais, não vender este património, estudar, planear… Vai demorar. Depois fazer concursos que permitam a quem faz o trabalho continuar para fazer isso.” E acrescenta “provocativamente”: “Seria bom primeiro alocar aquelas praias que agora, diz ele, não são dadas de jeito nenhum: há drogados, lixo. Ninguém pensa em mantê-las em ordem: talvez possamos começar de lá. ser utilizável por todos.”

Além do efeito de propaganda, devemos nos lembrar disso A Itália é o único país onde as praias – um bem coletivo – são dadas aos gestores. É por isso que a Europa nos pediu para nos juntarmos a países como Espanha, Grécia, França e Portugal que não têm “banhos”, mas têm quilómetros de praias gratuitas. Não se sabe se estava cheio de toxinas ou não.

Decisão do Conselho Estadual

Outro problema que o governo enfrenta nessa questão é a resposta à decisão do Conselho de Estado que estabeleceu o fim das atuais concessões em 31 de dezembro de 2023.

problema PNRR

Whig governo neste sentido, Ele sempre piscava para as categorias próximas a ele, de balneários a taxistas, mas agora está em uma encruzilhada: repetir suas rejeições e bandeiras e perder bilhões do fundo de recuperação, ou aceitar que a consistência deve ser sacrificada. “Vamos calcular o custo-benefício e ver o melhor”, explica uma fonte do Ministério da Economia ao La Stampa.