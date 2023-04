Todas as formas de obter a fábrica a um custo reduzido

Embora muitas vezes ouçamos sobre o bônus PV, ainda não existe um bônus definitivo que inclua todos os benefícios.

Numa época em que as contas de gás e eletricidade tiveram grandes aumentos, economizar nos custos de energia tornou-se quase uma necessidade. De fato, muitos cidadãos escolhem um caminho Energia renovável e economia de dinheiro para ter um menor impacto ambiental.

Nesse sentido, a recente lei orçamentária ampliou uma série de recompensas para o aumento da eficiência energética nos edifícios e, portanto, também em 2023, você pode contar com uma série de deduções fiscais que reduzem os custos de instalação de um sistema de energia fotovoltaica em sua casa. . Vamos ver quais benefícios podemos obter.

O primeiro estímulo a ser mencionado é definitivamente rendimento energético. Atualmente está ativo em algumas regiões, mas permite que o sistema seja instalado por famílias com dificuldades econômicas e energéticas, de forma totalmente gratuita. A facilitação é acessada através do ISEE e está ativa apenas para a energia necessária para o autoconsumo. A pessoa que não for utilizada será encaminhada à área para disponibilizar o recurso aos demais interessados.

Todas as soluções para conseguir um sistema sem gastar muito

Então passamos para Bônus de acumulação 2023. Este bônus para células fotovoltaicas é um Crédito fiscal projetado para 2023 para pagamentos Implementado na instalação de sistemas de acumulação para estações alimentadas por energia renovável. Este crédito é válido para despesas realizadas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Este sistema de armazenamento deve estar sempre integrado a um sistema alimentado por energia renovável ou painéis fotovoltaicos.

Então há um arquivo Bônus de renovação para 2023 O que permite que você tenha um 50% de desconto% Para todos aqueles que se enquadram no âmbito das manutenções normais e extraordinárias efectuadas nas suas casas. O desconto a pagar, sobre uma despesa máxima de 96.000€, será efectuado em 10 prestações anuais de igual montante. Esta dedução inclui também quaisquer despesas com a compra e instalação de painéis fotovoltaicos. Neste caso, o desconto de 50% inclui também o bónus de mobiliário que consiste num desconto de 50% sobre um gasto mínimo de 10.000€ no mobiliário necessário para mobilar o imóvel remodelado.

Finalmente, isso também deve ser lembrado Para quem compra e instala o sistema fotovoltaico, existem facilidades ao nível do IVA. A taxa aplicável de facto, em vez de ser de 22%, é de 10% a aplicar não só aos custos de material, mas também aos custos de concepção e instalação do sistema. Obviamente, para beneficiar do IVA reduzido, o sistema deve ser instalado num imóvel habitacional por uma pessoa singular.