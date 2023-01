Porque Milão é a capital mundial do azeite extra virgem

Há combinações que ninguém faria: em cima da mesa, com cores, com projetos e até com a ideia de uma cidade como Milão. Por exemplo, muito poucas pessoas serão capazes de identificar o fio comum que liga a Madonnina ao azeite extra virgem. Um produto fácil de associar a outras terras italianas onde as oliveiras crescem com luxo e onde se pode comprá-las diretamente do lagar. Em vez disso, precisamente em Milão, entre os arranha-céus desta cidade sempre em fuga na busca constante do futuro, nasceu um guia que conta, celebra e reúne classificações e críticas profissionais de produtos individuais e empresas internacionais de azeite de excelência: o “Guia de Lodo”. O relato único no mundo de como surgiu o azeite extra virgem que trazemos à mesa é o resultado de uma combinação de fatores intimamente ligados entre si, produtores, empresas, histórias, terras e paixões.

Milano Manuela Ersilia Viejo lançou a ideia de um guia universal do azeite que os italianos mais amam. Junto com sua mãe, Marta Cartuccitti, ela teve a sorte e a oportunidade de fazer parte do L’orciolo d’ Oro, a primeira competição profissional dedicada ao azeite extra virgem. Nasceu na Itália na segunda metade dos anos 80 e hoje é considerado o mais velho do mundo. Originalmente, um pequeno grupo de entusiastas e produtores estava envolvido restaurantes e enólogos, e um júri amador. Até à primeira e plena edição de 1991, com um júri constituído exclusivamente por provadores profissionais, inscritos nas listas oficiais, pertencentes a várias associações de provadores.

O ponto de partida para o que viria a ser o “Guia Lodo” de hoje, como explica o fundador: “A partir de trinta anos de experiência no contexto de fazer história mundial do petróleo como L’Orciolo d’Oro”, juntamente com meu marido Vincenzo Federico Bettisi, criou Lodo, ​​um guia eclético Basta dizer que dos 626 Campeões indicados para entrar na edição Lodo Guide 2023, 504 vêm do Hemisfério Norte (incluindo, além da Itália, Espanha, Portugal, Grécia, França, Tunísia, e Turquia, mas também de países menos criativos como Egito, Marrocos, Japão, China, México, Eslovênia, Argélia, Croácia e Síria.) 122, porém, vem do Hemisfério Sul, que inclui países como Chile, Brasil, Argentina, África, Peru, Austrália, Nova Zelândia e Uruguai.

“Este ano – disseram os fundadores por ocasião do Prêmio Especial de Imprensa – recebemos um total de 626 amostras, azeites do hemisfério norte e do hemisfério sul. Os azeites cadastrados no Lodo Qgp (Lodo Qualifying Gourmet Project) são 296 estados A inscrição no projeto Lqgp dá a possibilidade a todos os azeites que obtiveram nota igual ou superior a 90,00 | 100, de aceder a uma série de distinções e prémios. tinha 69 pol.

Seu guia é, portanto, considerado tão eclético e internacional quanto a própria Manuela Ersilia Viejo, que estudou piano e composição de jazz, cultura inglesa e afro-americana em Nova York e ciência política em Milão. Só uma paixão comum pela música dará a Vigo a oportunidade de conhecer Petisi, de Bérgamo. Do encontro entre os dois – que também possuem uma grande coleção de vinis – haverá a evolução de “L’orciolo d’Oro” para “Guia de Lodo” (este ano no total 32). Uma mudança como nenhuma outra só pode acontecer em Milão, a cidade italiana que mais do que qualquer outra teve a coragem de mudar de cara e de perspectiva.