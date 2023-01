Os levantamentos de numerário constituem a forma mais geral e generalizada de operação à distância enraizada no contexto financeiro comum, uma vez que outras operações deste tipo já podem ser realizadas sem a utilização de um terminal ATM convencional (o balcão é inadequadamente definido como “Bancomat”).

Tenha cuidado ao sacar dinheiro: eis o que pode acontecer

Esta operação é possível, como agora, precisamente com estas ferramentas muito difundidas por todo o país mas de uma forma mais geral em todo o contexto europeu, graças a várias ferramentas remotas, como Bancomat, Maestro e afins.

Os saques em dinheiro sempre estiveram nos “olhos” dos golpistas e criminosos que, ao longo do tempo, desenvolveram variantes de golpes mais ou menos “polidos” para obter acesso não apenas ao nosso dinheiro, mas também, de maneira mais geral, às informações contidas no cartão.

Na verdade, o perigo está em não dar a devida atenção a esses “truques”, que podem literalmente nos fazer perder dinheiro e a possibilidade de usar nossa conta clonando o cartão, um processo mais simples do que se possa imaginar.

Um dos métodos mais comuns é adulterar algumas das ferramentas que fazem parte do ATM como a ranhura para inserir o cartão que o adulterador pode ser equipado com uma ferramenta como raspadores Os modificados adequadamente podem realmente “capturar” os dados do nosso cartão.

Outros vários remédios com o mesmo objetivo são ‘espiar’ o usuário enquanto digita o PIN ou ao sacar dinheiro, portanto, cuidado com os teclados falsos colocados nos ‘reais’, mas também com pequenas câmeras ‘disfarçadas’ em alguns lugares que são difíceis de monitorar.

Mesmo as ranhuras usadas para dispensar dinheiro podem ser bloqueadas adequadamente com várias ferramentas, para que as notas não saiam. Por esta razão, é sempre melhor verificar primeiro, e também lembrar de não sair do local se o dinheiro não tiver sido entregue, mas de avisar o banco imediatamente.