FIFA, Relatório do Mercado de Transferências Internacionais 2022

As rápidas mudanças na economia global continuam a ter um impacto significativo no futebol mundial, particularmente no contexto de transferência de mercado. Além das consequências causadas pela pandemia de Covid-19, o marketing do futebol – paralelamente a outras regiões – foi muito afetado pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Este é o ponto de partida para relatórios postado por fifa Sobre os movimentos do mercado de transferências internacionais em 2022, que giram em torno de três eixos gerais: futebol profissional masculinoE feminino E Passatempo.

FIFA, uma reportagem sobre o futebol profissional masculino

Apesar do impacto significativo da Covid-19 e da guerra na Ucrânia na economia do futebol, em 2022 os movimentos de jogadores internacionais não só voltaram ao nível pré-pandemia, como já superado em 10%e acesse o registro histórico de 20.209 remessasque compartilha bem 4.770 clubes.

O aumento em 2022 é o mais significativo da história, igual a 11,6% em comparação com 2021. A grande maioria das transferências (85,9%), no entanto, não incluiu o pagamento do ingresso e, portanto, está limitado a trocascompre em parâmetro zero você odeia Jogadores gratuitos O último tipo de engajamento foi o mais comum, com ben 13187 jogadores participantes. Eles ficam fora desta área 2843 é uma transferência complicada – Também neste caso um recorde na história do mercado de transferências – dela 54% inclui jogadores entre 18 e 23 anos. Despesas totais iguais a US$ 6,5 bilhõesum número muito maior do que em 2021 (4,86 bilhões) e apenas menor do que em 2018 (6,94 bilhões) e 2019 (7,35 bilhões).

As 10 transferências mais caras de 2022 e a participação da Itália

Os 10 negócios mais caros em 2022 incluem transferências de jogadores como: chuminiE Isaque E Halland. a Manchester Uniteda Barcelona e a Liverpool Eles estão duas vezes na lista das 10 principais transferências, respectivamente, para transferências Antonio E Casemiro. Ravena E Ferran Torres Luis Diaz E Darwin Nunez. O único clube liga está envolvido Juventuspara a operação de saída que resultou De Ligt para mover para Bayern Mônaco.

Além disso, o italiano está entre as 6 melhores ligas europeias – incluindo a Primeira Liga no último lugar para O número de jogadores comprados (460). Pela primeira vez, é um Portugal Para controlar esse arranjo, com 901 conversões em. Segue-se a Liga Espanhola (633), a Premier League Inglesa (607), a Liga Alemã (507) e a Liga Francesa (504). No entanto, o Ganhou mais futebol na Serie A do que na Premier League inglesa transferências de jogadores para o exterior673,3 milhões de euros), a ordem em Terceiro lugar Na Europa após os primeiros campeonatos francês (740,3 milhões de euros) e alemão (639,3 milhões de euros). A Premier League é a mais influente no mercado de transferências internacionais, quase igualando os gastos 2,2 bilhões de eurosmais de 1,5 bilhão em comparação com liga (673,3 milhões), em segundo lugar.

entre 20 melhores equipes pertence à UEFA por despesas Nos cartões de conversão existem apenas Nápoles representar Itália: De Laurentiis Club está localizado em décimo sétimo lugarAcima de Marselha, Mônaco e Borussia Dortmund. O Manchester United está em primeiro lugar, seguido por Barcelona e Liverpool.