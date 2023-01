– Você não pode perder, pegue Mateus Messina Mooney, O segredo dos “baús vazios”. Parece que eles encontraram essas caixas no segundo esconderijo e acham que alguns dos papéis sumiram. certificado? Até agora nada. Mas estamos no padrão usual nas notas vermelhas, os papéis de Riina sumiram e assim por diante. Quando pegamos alguém, sempre deve haver algum mistério envolvido. Mas eu me pergunto indiscutivelmente: Mas se estivéssemos procurando esconderijos com todos os seus segredos, não seria melhor não revelar a captura do presidente?

– Nova ZelândiaO primeiro-ministro demite-se: “Não tenho energia suficiente.” corajoso? Pode ser. heroína? Não. Apenas alguém que não suporta a pressão e faz uma escolha. Fim. Jerusalém me parece exagerada.

– Joe Biden Os Estados Unidos pretendem ajudar a Ucrânia a recuperar a Crimeia. Agora: Putin levou isso injustamente e tudo mais, se você quiser. Mas isso foi em 2014. Ele foi estratificado como tantos outros no mundo. Não acho que seja hora de começar a brigar para devolver a Crimeia a Zelensky. Ou eu estou errado?

– Pergunta: Nosso governo, especialmente a Liga, fornecerá armas a Kyiv se decidir atacar a Crimeia?

– Mamilo grátis no Facebook e Instagram: Meta se preparando para retirar o caroço. Eles vão passar isso como coisa de igualdade de gênero, e tudo bem. Mas levanta a mão safada quem não tá feliz.

Subsecretário do Ministério da Justiça. Andrea Delmestro, anuncia intervenções contra a publicação de “jornais” nos jornais durante a investigação. Já posso imaginar meus colegas reclamando amanhã sobre o ataque à liberdade de imprensa. Mas é tudo besteira: abusamos massivamente do “direito à notícia” desde 1992. É hora de voltar a alguma civilização legítima.

– Tudo está bem. Não há problema em renegar seu par e ir embora com o terceiro poste. mas o que letizia moratti Dizer que você nunca foi “entusiasmado” pelo Conselho de Attilio Fontana, no qual aceitou um papel no auge do vírus, parece-me um exagero até para quem não desdenha de cuspir no prato de onde saiu comer.

– a AlemanhaO país que tem sido mais lento do que qualquer outro na imposição de sanções de gás agora também está trabalhando para conter o envio de mais armas e tanques para Kyiv. O presidente Steinmeier diz que Berlim apóia a Ucrânia “tanto quanto pode. O que também significa: não nos enforcaremos a qualquer custo.

– Eu li esta entrevista com uma das professoras Mateus Messina Mooney. Ele diz: “Lembro-me de Lorenza se aproximando do escritório e me dizendo: Professor, toda vez que você fala sobre máfia, antimáfia e legalidade, eu quero sair da aula e não quero participar da manifestação organizada por o principal contra a máfia. Então eu perguntei a ela por que em particular e ela me disse que para nós poderia ser Para Matteo Messina Denaro ser presidente, um massacre, um criminoso, um homem terrível, para ela ele sempre foi seu pai. Eu nunca esqueci essas palavras. Suspeito.

– o Google Demitir muitas pessoas contratadas durante a Covid para manter a receita alta. É o capitalismo, senhores. E é assim que funciona, para o bem ou para o mal. O que me incomoda é o e-mail bobo do CEO da Alphabet, Sundar Pichai, dizendo que está “profundamente arrependido” pelas demissões. Eu entendo algo assim em uma pequena empresa familiar que simplesmente não consegue continuar. Não em uma corporação multinacional com bilhões de dólares em receita.

– Assisti a um vídeo Mateus Messina Mooney algemado dentro da delegacia de polícia de San Lorenzo, em Palermo. Desculpe: mas o juiz não disse que a imagem de um superfugitivo preso sem correntes era um símbolo da grandeza da democracia liberal? Então nesse vídeo que passou em todas as TVs tiraram só pra mostrar? Se assim for, parece mais uma farsa.

– Básico Gerhard Ludwig Müller O Papa Bergoglio, após críticas da secretária de Ratzinger, ataca diretamente os Gaenswein. “Existe uma espécie de círculo mágico que gira em torno de Santa Marta formado por pessoas que, a meu ver, não estão preparadas teologicamente”, diz. E ainda: “No Vaticano parece que agora a informação está circulando de maneira paralela, por um lado os canais institucionais estão ativos, infelizmente cada vez menos consultados pelo Papa, e por outro lado os canais pessoais usados ​​até para nomear bispos ou cardeais”. Müller acusa o Papa de causar dor ao eliminar a missa em latim. Ele fala da migração como um fenômeno que alguns políticos querem justamente conter (ao contrário de Bergoglio na prática). A Europa, ele argumenta, é como a filial de Davos. Dizer que a igreja foi destruída é provavelmente um eufemismo.