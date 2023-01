Após a pandemia, três em cada quatro trabalhadores italianos estão prontos para fazer uma mudança radical em sua carreira

Com as muitas mudanças no mundo do trabalho associadas ao desenvolvimento de novas habilidades, parece que estamos à beira de um grande avanço conversão geral. Muito determinado que os colaboradores, após passarem a pandemia de Covid-19, queiram dar mais sentido à sua vida laboral mesmo com Mudança total de trabalho Enquanto quase todo mundo está pronto para isso Autotreinamento.

84% dos RH que estão considerando programas de requalificação estão cientes desse novo contexto, mesmo que apenas 24% os tenham colocado em prática até o momento. 60% também estão considerando a mobilidade interna para lidar com as mudanças necessárias e a retenção de talentos. Para denunciá-lo, os primeiros dados de Barómetro do Observatório Segos “Transformações, Competências e Aprendizagens”a pesquisa anual que você faz Grupo Cygos, entre os principais atores em aprendizagem e desenvolvimento. A pesquisa foi realizada em sete países, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Singapura, Brasil E Itália Conta com 377 profissionais de RH (dos quais 60 são italianos) e 4.001 funcionários (501 italianos).

Mas o que chama a atenção antes de tudo é que depois da pandemia, nesses países 78% dos trabalhadores estariam dispostos a considerar uma mudança completa de carreira, logo abaixo da Itália, onde 3 em cada 4 italianos estariam prontos para mudar. Para mudar ou melhorar, 9 em cada 10 funcionários estão dispostos a se formar, enquanto 64% sentem que o desenvolvimento de habilidades é uma responsabilidade compartilhada entre a empresa e o trabalhador. No entanto, apenas 40% dos trabalhadores acreditam que a organização atende às suas necessidades de treinamento “no prazo” e 42% estão convencidos de que a resposta chega tarde demais em comparação com o momento em que surge a necessidade de treinamento.

“Muitas mudanças estão ocorrendo no trabalho e todas estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, desde a transição ecológica, diversidade e inclusão, o futuro do trabalho e o significado do trabalho, impactos tecnológicos nas ocupações e novos modelos de gestão – comenta Emanuele Castellani, CEO da Cegos Itália e Cegos Apac Estes desafios centram-se na empregabilidade dos indivíduos e no desempenho das organizações.



Emanuele Castellani, CEO da Cegos Itália e Cegos Apac

Atravessar a pandemia também reduziu a ansiedade sobre empregos em risco de obsolescência nos próximos três anos. Profissionais de RH preocupados com isso são 20% em sete países pesquisados ​​e apenas 12% na Itália. Mesmo entre os funcionários, esse problema foi menos vivenciado, com apenas 23% temendo que seu emprego desapareça, 7% menos do que em 2021.”É interessante notar, continua. Castellani – Como a experiência adquirida com a crise da saúde tranquilizou as empresas em alguns aspectos de sua capacidade de ser flexível e adaptável. No entanto, não podemos baixar a guarda, face às mudanças que se verificam e ao crescente interesse dos colaboradores no desenvolvimento das suas competências, as organizações devem ser capazes de oferecer um leque de oportunidades de formação, mobilidade e reconversão dinâmicas e claras e devem também tornar-se mais visível internamente para incentivar um maior envolvimento dos funcionários.”

O CEO da Cegos também recomenda Preste atenção especial aos alunos sequenciais capazes de influenciar positivamente os colegas e que podem representar uma grave perda de competitividade se não forem ouvidos, sobretudo tendo em vista o aumento significativo das demissões no último ano, muitas vezes associadas à busca de condições mais próximas das próprias expectativas e valores. dados do inquérito, 55% (+10% face a 2021) dos gestores de RH consideram difícil conciliar as necessidades de competências da sua organização com a oferta formativa. Para melhorar, 41% dos gestores de RH têm competências digitais e 39% têm competências de gestão Finalmente, entre as soft skills, as prioridades dos funcionários são a organização eficaz do trabalho, a criatividade e o senso de inovação, enquanto os gerentes de RH são ágeis e adaptáveis.