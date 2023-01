Vamos analisar juntos quais podem ser as vantagens de um investimento fixo de longo prazo em títulos de poupança postal em 2023 e, claro, vamos nos deter em todas as suas características, com pontos fortes e fracos.

os títulos postais permanecem sem dúvida, Um marco no investimento das famílias italianas: Ao longo dos anos, mesmo nos momentos mais difíceis, eles nunca perderam sua atratividade. Pouco mas bom da série, um conceito que sempre vence.

Sua força consiste antes de mais nada Seus mecanismos fáceis de entender E então, o que você pode fazer sobre isso, os italianos, pelo menos de uma certa geração, continuam recebendo Um caso muito tranquilo com Poste Italiane, Eles conseguiram isso com bancos acima da média.

Apenas tente pensar Quantos aposentados italianos têm sua própria caderneta de poupança postal, Envie por correio a evolução do seu pagamento. Talvez isso se deva ao relacionamento direto com os funcionários, pois os correios, historicamente, sempre foram o local onde se concentram as necessidades da classe trabalhadora, Mãe, professora, trabalhadora, jovem estudante.

simplicidade de administração, Não há custos envolvidos na compra inicial E Facilidade de recuperação dos recursos investidos. Este último certamente representa o aspecto mais importante, onde a qualquer momento e para qualquer necessidade, Você poderá recuperar o valor investido sem perder nada. Obviamente, se passar muito pouco tempo, o ganho se torna insignificante porque os juros não são acumulados.

Pagamento principal de 100% é sempre uma garantia, Sem dúvida há a carga tributária e a recente alta dos juros. Tudo isso pode gerar um patrimônio líquido um pouco menor que o valor depositado. Também por esta razão, a menos que haja uma necessidade familiar ou de saúde urgente, nunca é recomendável resgatar o voucher após um curto período de tempo.

Títulos de poupança postal: em 2023 uma opção ainda amada pelos italianos

O aumento dos juros É, claro, uma desvantagem associada à delicada emergência econômica. Em 2022, no comprimento de onda dos ditames do BCE, eles mudaram duas vezes, primeiro em julho e depois no final de outubro. Eles não são taxas muito altas de qualquer maneira. As obrigações remuneradas de longo prazo são menos afetadas pelas consequências negativas destes aumentos.

Existem 10 soluções diferentes para escolher Em relação aos títulos de poupança postal. No entanto, existem aqueles que apresentam certas características e condições que valem a pena mencionar.

Renovação: Só pode ser subscrito após a expiração de um título anterior

Solução sucessória: destinada aos beneficiários de processos sucessórios celebrados com a Poste Italiane.

Poupança simples durante 4 anos, para utilizar ao ativar um plano específico.

Agora vamos entender juntos quais seriam as vantagens se um aposentado, talvez voltando de uma boa indenização, decide investir em boas poupanças postais, Sob a situação atual.

Evidentemente todos os especialistas nos aconselhariam, diante da incerteza do momento, a não deixar dinheiro em conta, mas sim investir, como neste caso, em Títulos de Capitalização Postal. Vamos ver o que pode ser útil Deposite uma pequena quantia e insira um vencimento de seis anos, O mesmo acontece com um cupom 3 x 2.

Temos uma taxa de juros de 2%, imagine depositar € 5.000 hoje e não mexer nos próximos 6 anos. Para um voucher no valor nominal de 5 mil euros, Em 6 anos teremos um valor bruto de 5.630 euros e um valor líquido de 5.551 euros. garantia? Nenhuma crise econômica colocará em risco o capital investido. Após seis anos, haverá um lucro líquido de 551 euros.