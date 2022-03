Menos dívida ou menos crise? O enigma de Draghi que só seu compatriota Dave pode resolver

Há o professor Mario e há o presidente Draghi. Eu não sou o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, pelo amor de Deus, mas às vezes eles não parecem os mesmos. O professor Mario fala sobre economia de guerra e racionamento (embora uma possibilidade de preparação, ainda não uma realidade cotidiana). E ele pensa assim Como Ignazio ViscoE o Governador do Banco de Itália explicou, na quinta-feira passada, que “a estabilidade financeira comporta também riscos significativos, devido a possíveis interrupções no abastecimento de energia e suas repercussões na economia real e nos intermediários, e turbulências nos mercados financeiros”. Conferência com a Universidade Bocconi. Ele continuou: “Entre essas incertezas profundas, os mecanismos de amplificação podem vir de vários canais, devido à forte interdependência do sistema financeiro global”.

O presidente Draghi quer “enfrentar a crise do trigo, bem como a crise do gás: diversificar as fontes, ajudar as famílias”. Ele declara: “Implantamos uma parte dos lucros extraordinários que os produtores obtêm graças ao aumento dos custos das matérias-primas e distribuímos esse dinheiro para empresas e famílias que enfrentam grandes dificuldades”.

Gabinete na sexta-feira Medidas aprovadas no valor de 4,4 mil milhões de euros O que está no topo dos mais de 16 bilhões gastos desde o verão passado para proteger os italianos do aumento dos custos de energia. A partir de agora até o final de abril, o preço das bombas de gasolina e diesel será reduzido em 25 centavos por litro. O número de domicílios protegidos por aumentos nas contas, que vão pagar a energia como no verão passado, subiu de 4 para 5,2 milhões. Esse teto aumenta de 8 mil para 12 mil euros, incluindo 1,2 milhão de famílias a mais do que o lote anterior. Para as empresas, há faturas a pagar em até 24 meses e um crédito fiscal. São lufadas de ar fresco que não devem ser subestimadas, mas claramente não são suficientes, mesmo que o fantasma que o governador Visco teme tenha se cristalizado. De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a guerra na Ucrânia custaria quase um ponto e meio de crescimento. São estimativas aproximadas. De qualquer forma, as expectativas de um retorno este ano para a produção agregada de 2019 estão diminuindo e a forte recuperação de 2021 está diminuindo. Os industriais soaram o alarme por algum tempo e pediram medidas mais duras. Enquanto isso, gritos de dor estão subindo de muitos quadrantes em direção ao governo. Então, por que o presidente Draghi se move com tanta cautela, embora o professor Mario saiba como é?

Uma explicação é que o governo decidiu tratar novas doenças com um tratamento de baixa dose. Sem cura para os cavalos, um pouco de tachipirina hoje, um multivitamínico amanhã, um termômetro de manhã e à noite, primeiros socorros disponíveis, mas apenas se as pílulas não forem suficientes. Esvaziar todo o pacote de adesivos e remédios imediatamente deixa o governo sem ferramentas e o enfraquece. Hoje ele já está sendo bombardeado: todos querem ajudar e todos pensam que as dificuldades que enfrentam são as mais sérias. Torna-se fácil para os partidos que já têm suas cabeças nas próximas eleições da primavera superar o descontentamento e se tornarem portadores de demandas corporativas. Isso paralisaria o governo e enfraqueceria todas as opções, vistas por outros como tendenciosas e injustas, e assim favoreceria a competição e as divisões dentro do poder executivo. A segunda explicação é que o presidente Draghi quer agir sem criar novas dívidas, pelo maior tempo possível. Assim, não há revisão das metas orçamentárias que colocaria novamente a Itália sob o fogo dos países frugais. O primeiro-ministro aguarda a luz verde para ampliar os fios da bolsa da União Europeia e se move antes do Conselho Europeu se reunir na próxima quinta e sexta-feira. Ao mesmo tempo, a UE está a pressionar para apoiar a emergência económica de forma clara e decisiva.

O encontro dos romanos com Espanha, Portugal e Grécia Na sexta-feira passada ele colocou sobre a mesa opções importantes como limitar o preço de importação do gás (€ 100 por megawatt-hora ou menos) e desbloquear o preço do metano da eletricidade, possivelmente de outras fontes, compra e conjunta. armazenamento de gás. A Comissão Europeia está desenvolvendo um plano que, por um lado, exigiria que os países enchessem seus tanques a 90% até 1º de outubro e, por outro, estabeleceria condições para “apoiar recargas coordenadas” juntamente com fontes críticas de diversificação de compras , para substituir a Rússia. No que diz respeito à Itália em particular, o Qatar vai juntar-se à Argélia (algumas visitas governamentais já começaram neste sentido), e a países africanos como o Congo e Angola. Onde você está Ele trabalha nessa direção e promete substituir todo o suprimento de metano russo dentro de um ano. A Comissão da UE está a desenvolver uma série de opções com “medidas de emergência para reduzir o impacto do contágio do preço do gás nos preços da eletricidade”, incluindo “limites temporários”. Teremos que passar pelo próximo inverno, supondo que a guerra não piore e que o fluxo da Rússia não pare completamente.

É uma questão de tempo e vontade comum de que, se a UE continuar dividida e se mover em câmera lenta, a emergência se transformará em crise e a Itália será a primeira a ser afetada. Por isso, é necessário desenvolver um plano nacional extraordinário que coordene os recursos do PNR (a atualizar e adaptar), os recursos ordinários europeus ainda não utilizados e as novas despesas extraordinárias de consumo e investimentos, uma verdadeira política económica contra flutuações cíclicas que podem neutralizar a combinação mortal de inflação e estagnação.

O professor Mario não pode deixar de concordar, e o presidente Draghi se move passo a passo. Essa pode ser a tática certa, mas o próximo documento econômico-financeiro é uma oportunidade para entender qual será a estratégia básica, além da tática.

