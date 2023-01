Fiat Uno: há um mundo inteiro ao seu redor

Um carro utilitário para todos – Minivan “Confortável” e “Luxo”. mas também “sarmiosa” e “skatosa”, como mencionado nas novas frases muito fofas em meio à ultramoderna campanha publicitária que acompanhou o lançamento Fiat Uno. Carrinho prático e ágil, tão pequeno por fora e tão espaçoso por dentro (3,64 metros de comprimento: praticamente como um Fiat Panda atual, mas muito mais acolhedor) para vencer, com a simplicidade dos produtos e a indiferença dos “pré-determinados ” “, os desafios dos novos anos 80. O carrinho Mais vendidos“pão”, aprox Nove milhões de amostras, protagonista de um sucesso que ainda hoje o torna o oitavo instrumento mais vendido do mundo. nos primeiros quarenta anos (aqui novidades), queremos relembrar Fiat Uno De tantas maneiras. O foco está mais nos aspectos técnicos do projeto do que no novo ‘vestido’ da Italdesign by Giorgetto Giugiaro A comprovada tração dianteira e a motorização do Fiat 127 anterior escondiam-se na sua capacidade de cumprir a missão de autodemocratização realizada com sucesso pelos seus antecessores mais famosos, desde o 600 ao 500 até, nomeadamente , o 127.

Atrás do mundo existe um mundo inteiro… – Mas o mundo que gira em torno dele Fiat Uno É muito mais amplo e diversificado do que isso. Ele oferece muitas outras idéias para entender fenômeno Para um modelo que literalmente entrou para a história do automóvel. Todo mundo conhece bem o lendário Turbo ie edition, que é um símbolo, ontem e hoje, de uma época em que um pequeno utilitário com algumas modificações sob o capô era suficiente para se sentir como um motorista mesmo nas filas dos semáforos. Menos conhecidos, mas não menos importantes, deste lado do oceano, da Uno estão os lançamentos longevos para o mercado latino-americano, especialmente para Brasil, já que seu último herdeiro (que assumiu seu nome apesar de ter um corpo quase idêntico ao do atual panda) se aposentou apenas no final de 2021. Decidimos acompanhar essas e outras temporadas de “primeiro mundo” em nossa galeria. Para relembrar, pelos ângulos mais “inusitados”, um carro, afinal, pertence a todos nós.