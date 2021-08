Btp, as duas razões para manter (ou aumentar) endereços de longo prazo – Corriere.it

Existem pelo menos duas razões para manter títulos do governo de médio prazo em carteira. A esperança que pode ser lida intermitentemente no panorama econômico global, apesar da resistência à pandemia. Se bem que, a nível interno, exista a possibilidade de nos próximos meses, graças aos benefícios que deverão acompanhar as políticas de apoio decididas pela União Europeia, o diferencial de rendibilidade entre as obrigações do Tesouro italiano e alemão diminuir, aproximando-se dos níveis de Portugal. e Espanha.

opções No primeiro caso, parece reviver o início do ano, quando os dados sobre a taxa de inflação norte-americana surtiam dois efeitos: a expectativa de uma recuperação bastante sustentável da economia e o aumento vertiginoso do custo de vida nos Estados Unidos. Houve um aumento imediato nos rendimentos dos títulos do estado de Washington, garantindo que o banco central dos EUA esperasse, em primeiro lugar, uma redução no valor das compras de títulos e, em segundo lugar, um aumento nas taxas oficiais. No entanto, hoje, ao contrário dos últimos meses, a reação do mercado tem sido visivelmente mais moderada para o setor de títulos e relativamente mais semelhante ao do setor de ações. O rendimento no vencimento dos títulos do governo dos EUA de dez anos aumentou ligeiramente, enquanto os índices de ações em Nova York mostraram uma tendência negativa que não aumentou, mas levou uma parte dos investidores a buscar refúgio nas emissões do Tesouro dos EUA. Na zona do euro, os mercados de ações têm visto uma reversão de tendência após uma fase mais do que positiva. Tanto nos EUA quanto na zona do euro, no momento, o pessimismo não prevalece, mas a cautela. Embora alguns grandes gestores de fortunas argumentem que os bancos centrais devem mudar de política rapidamente. Reduzindo os subsídios às economias em um prazo mais curto e iniciando um aumento gradual das taxas de juros. READ Nasceu oficial da Telepass Digital, Divisão de Mobilidade Inteligente



Cena A tendência negativa da epidemia em muitas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, contradiz essa hipótese. A situação da saúde, de fato, correria o risco de diminuir, ou pelo menos amenizar, o otimismo que pode ser lido em muitas previsões sobre os rumos futuros da economia global. A situação da dívida pública está mais próxima dos nossos poupadores. Não deve ser surpresa que seu valor total tenha aumentado nos últimos meses. Isso ocorre porque muitas empresas produziram menor faturamento e, portanto, pagaram menos impostos. Tanto porque, além da polêmica, a intervenção do Estado para apoiar empresas e famílias tem sido significativa. O recurso ao mercado financeiro do Tesouro italiano é sempre muito frequente e a oferta de títulos continua a valores elevados. Apesar disso, o custo do financiamento, que representa os juros a serem pagos aos credores, caiu para cerca de 0,57% em dez anos, a previsão mais representativa de retorno aos países devedores. A comparação com os lançamentos alemães é simbólica, pois na mesma data de vencimento o investidor paga a Berlim um retorno negativo de 0,470%. O referido objectivo, que é aproximar-se do regresso de Portugal e Espanha, é ambicioso mas exequível, pelo menos em parte, nesta fase com uma ajuda extraordinária da União Europeia. Lisboa paga 0,12% pelos títulos a dez anos, enquanto Madrid paga 0,23%. Um diferencial de 35-45 centavos em relação ao BTP. Se o rendimento dos BTPs de dez anos cair cerca de 30 centavos a partir do ponto, o valor de mercado aumentará pouco mais de dois pontos.

A estratégia Qual estratégia deve ser implementada? Quem ainda tem esse tipo de prazo em carteira, ou até mesmo prazos mais longos, pode ficar com os títulos. Para quem não o possui, a decisão deve ser proporcional à disposição de correr riscos. Um ganho de capital hipotético de 2 pontos é inapropriado, mesmo que seja um bom presságio. O risco que se pode assumir, na eventualidade de uma subida das taxas de rendibilidade dos EUA, produz efeitos semelhantes na área do euro, que é a tendência de descida dos preços. Os dados coletados nos Estados Unidos sobre o consumo, espinha dorsal do sistema econômico atual, não brilham, pelo contrário. Na perspectiva certa, expor-se a BTPs por dez anos pode ser uma estratégia vencedora. READ A recuperação passa do PIIGS, veja como investir nesta questão

