Ryanair, 400 voos cancelados na Europa: é por isso – QuiFinanza

O verão está chegando e, como tem acontecido com frequência nos últimos anos, há uma infinidade de greves. As reservas aumentam nos meses quentes do ano e, como se vê, a greve nesta altura permite que a voz seja mais ouvida, numa luta pelo respeito dos direitos.

Mais uma vez, o nome da Ryanair destaca-se entre as companhias aéreas que têm sido alvo de cancelamentos. 400 voos famosos cancelados Uma empresa de baixo custo, que se identifica como vítima desse sistema E travar uma batalha.

Por que os voos da Ryanair são cancelados?

Um número impressionante: cerca de 400 voos cancelados em toda a Europa. Um número que aumenta drasticamente se você tentar calcular o número de passageiros deixados no chão. Basta dizer que as aeronaves à disposição da transportadora de baixo custo permitem o transporte de 110 a 189 pessoas a bordo, excluindo pessoas físicas. Então podemos dizer que O número de descontentes variou de 40 a 70 mil.

A razão é dada antes Greve dos controladores de tráfego aéreo na França. As dificuldades evidentemente não se estendiam apenas ao país transalpino, longe disso. Consequências registadas em Itália, Espanha, Portugal e Alemanha.

Ele explicou que na maioria dos casos Michael O’LearyPara o CEO da Ryanair, os cancelamentos de voos não se devem, na verdade, ao facto de as rotas terem como destino a França. No entanto, as estradas fornecem sobrevoos do país, o que obviamente não pode ser feito com segurança em caso de parada de observadores.

A batalha da Ryanair contra as greves

Desnecessário dizer que Michael O’Leary está furioso com a situação, muito mais do que os passageiros que ele teve que avisar em uma emergência total. A empresa sofreu perdas económicas significativas, mas sobretudo danos na sua imagem, que se somam aos ocorridos nos últimos anos.

O CEO tem certeza de que as coisas poderiam ser tratadas de maneira diferente, apenas cancelando voos domésticos ou domésticos na França. Para se deslocar pela zona, entre um bairro e outro, é de facto possível aproveitar o carro ou o comboio. Obviamente, a situação é completamente diferente para quem tem de chegar a outro país, separado do seu pelo mar.

Do seu ponto de vista, estes cancelamentos não são devidos, ligados apenas à falta de intervenção da Comissão Europeia. Ataque direto a Ursula von der LeyenPortanto, do seu ponto de vista, ele deveria ter imposto uma atitude completamente diferente à França.

A questão é que Prioridade absoluta é dada aos voos domésticos (O governo francês garante serviços mínimos para este último e apenas para distâncias curtas) e todos os voos são cancelados. Não apenas palavras ao vento, já que O’Leary decidiu apresentar oficialmente um petição à Comissão Europeia, incluindo seus clientes afetados. Até o momento já foi assinado por mais de um milhão de pessoas.

O que é necessário é a proteção das aeronaves que sobrevoam os países que sofrem ataques aéreos. Os dedos estão sendo apontados para a França hoje, mas o objetivo é claramente ter diretrizes comportamentais que sejam válidas em toda a Europa, ou pelo menos na UE. À medida que o verão se aproxima, um cabo de guerra está em andamento devido ao fato de os controladores terem entrado em greve 58 vezes nos últimos cinco meses, 11 vezes mais do que em 2022.

Mas o verdadeiro obstáculo são os regulamentos franceses. Garantir apenas um nível mínimo de serviço para voos domésticos e boicotar todos os sobrevoos significaria obstruir grande parte da atividade na Europa. Na Itália, Espanha e Grécia, por exemplo, existem várias medidas preventivas, e espera-se que se tornem norma na União Europeia.