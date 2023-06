Leilão BOT de amanhã, 9 de junho de 2023: Retorno esperado de até 3,6% por 12 meses

É verdade que as atenções de todos os investidores estão voltadas para a emissão do primeiro BTP Valore, porém, e com razão, alguns amigos poupadores nos instaram a não esquecer que dia 9 de junho de 2023 será realizado amanhã. Primeiro leilão de BOT do mês. Como sempre, a nomeação está reservada para a nota do Tesouro de 12 meses. Será um novo problema e, portanto, um novo porto seguro no qual a economia será feita e, ao mesmo tempo, obtido um retorno respeitável.

E aqui já imaginamos o que alguns amigos estão pensando: estamos falando de retornos esperados que, afinal, quando estamos falando de títulos de cupom zero como os BOTs, é o único parâmetro que importa.

Compartilhamos a abordagem, mas, como sempre, acreditamos que não podemos falar sobre hipóteses de rendimento sem ter em mente as propriedades do BOT que serão implementadas amanhã. Vamos começar aqui.

O leilão do BOT é amanhã, 9 de junho de 2023, no dia de encerramento da emissão do BTP Valore

Amanhã, dia 9 de junho, é não só o dia do leilão anual do BOT, mas também a data de encerramento da emissão do BTP Valore (desde que não haja surpresas do tesouro que se reservou o direito de fechar a oferta antecipadamente). A proximidade das datas não deve criar problemas para o leilão do BOT. Pode ter havido problemas alguns anos atrás, quando os rendimentos dos títulos do Tesouro eram frequentemente negativos, mas certamente não agora.

Portanto, o apelo será alto.

No entanto, 6,5 bilhões de BOTs serão emitidos por um período de 12 meses. O valor é alto, o que indica a confiança que o Tesouro deposita no caso (e não costuma ser enganado pelo MEF).

Os BOTs que serão colocados amanhã expiram em 14 de junho de 2024, enquanto a data de liquidação é 14 de junho do ano atual. Como pode ser visto no perfil publicado na página seguinte do leilão de BOT, o prazo de segurança é de 366 dias… mas o ano não é 365? O ano de 2024 não é bissexto, daí a peculiaridade do lançamento de amanhã.

Leilão BOT de amanhã, 9 de junho de 2023: retornos e objetivos esperados

O que podemos esperar em relação ao rendimento do leilão BOT de amanhã, 9 de junho de 2023?

Boas notícias imediatas: a lua de mel com recompensa não acabou de forma alguma, pelo contrário. Você já ouviu falar sobre as últimas posições tomadas pelos membros credenciados do Conselho de Administração do BCE e pela própria Lagarde?

o Presidente do Banco Central da Croácia, Boris Vujic Ele disse claramente que a inflação corre o risco de acelerar novamente e, portanto, taxas mais altas são necessárias, enquanto o governador especificou que a EuroTower continuaria a “adotar uma abordagem baseada em dados para determinar o nível apropriado e a duração da restrição”.

Portanto, a previsão de rendimento do BOT para 2023 permanece muito válida. Assim, no contexto do leilão de amanhã, 9 de junho, esperamos que A Rendimento na faixa de 3,5% a 3,6% O que significa um preço de 96/97 euros.

Uma taxa que pode chegar a 3,6% por 12 meses nestes tempos de alta inflação pode torcer o nariz (teria sido ouro puro até alguns anos atrás…). No entanto, convidamos você a observar que, se é verdade que 3,6% atualmente não faz nada contra a inflação de 7,6% (dados de maio), também é verdade que as estimativas de preços ao consumidor para os próximos meses são todas baixas. A meta do BCE para 2024 é de 2%. É improvável que se concretize, mas mesmo que chegue a 2,5%/3%, é conveniente ter um BOT na carteira que pode render 3,6% por 12 meses. Assim, existe sempre a possibilidade de vender BOTs antes do vencimento se o cenário se desenvolver no sentido contrário ao considerado.

Como sempre, tudo depende dos movimentos do BCE e do nível das taxas de juros listadas pelos mercados. É isso que determina, em geral, o retorno esperado dos BOTs em um leilão.

Tenha cuidado porque a partir de agora todos os Conselhos do BCE podem marcar o fim da temporada de alto rendimento para BOTs.

Certamente o segundo leilão deste mês (aqui está o programa de emissão de BTP/BOT junho de 2023) poderá acrescentar algo mais concreto neste ponto.