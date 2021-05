Holidays 2021, escolha de casas de férias e políticas de viagens aumentam – Corriere.it

O verão se aproxima e a vontade de viajar volta, estimulada por uma campanha de vacinação que segue em plena capacidade e é promissora. Para prosseguir com a reabertura, junto com as vacinas e a chegada do Corredor Verde Europeu em junho, nosso país estará pronto, já em meados de maio, com o Corredor Verde que cancelará a obrigação de quarentena para quem entra na Itália para turismo. Mas quais são as tendências para os viajantes nos próximos 18 meses, após mais de um ano de bloqueio?

Procurar Uma recente pesquisa internacional da Europ Assistance, a “Escala de Aluguel de Férias”, realizada em uma amostra de 8.700 entrevistas, na Itália, Alemanha, França, Espanha, Bélgica, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos da América, mostrou que eles são mais cauteloso e preferível, pelo menos pela primeira vez,Viajar no seu país.

De acordo com a pesquisa, 88% dos italianos anunciaram que passariam a focar nas viagens no verão, e a casa de veraneio, contabilizada com 77%, continua sendo a solução preferida mesmo após a pandemia. O destino preferido de quem vai para casa de veraneio é o lar (72%). Há também uma porcentagem muito alta para outros países, com exceção do norte da Europa, onde apenas 39% dos belgas e 52% dos alemães afirmam que permanecerão dentro das fronteiras nacionais.



Casa de férias Às viagens de lazer em casa de férias (que representa 96% na Itália) que garantem tranquilidade, conforto e espaços ao ar livre, somam-se aquelas para trabalho ou trabalhadores que aproveitaram o trabalho inteligente, decidam viver uma experiência longe da cidade. Durante anos, a tendência de férias em casas italianas disponíveis por meio de aluguéis curtos gerenciados profissionalmente tem se tornado cada vez mais popular entre os viajantes, e a pandemia apenas acelerou seu ritmo – explica ele. Marco Celani é presidente da Associação Italiana de Gestores de Aluguel de Curtas (AIGAB) -. A epidemia também acelerou a redescoberta dos chamados destinos secundários, aqueles fora das rotas turísticas tradicionais, que são percebidos como mais seguros por serem menos lotados, e nosso país é rico em vilas e cidades que não só os estrangeiros, mas os próprios italianos gostam para ser redescoberto. Graças aos aluguéis curtos. ” READ Recuperação, tesouraria monitora e monitora reformas e investimentos

Viaje com segurança Para relançar o setor de turismo, as companhias aéreas também garantem maior agilidade e garantias aos viajantes. Para retomar as viagens regulares à luz do verão, as companhias aéreas – mesmo as de baixo custo – estão se adaptando à incerteza atual, oferecendo mais seguros de viagem, como a possibilidade de mudar de voo neste verão sem penalidade, mesmo algumas horas antes da partida.

Atenção a Viaje com segurança Com protocolos claros para limpeza, controle de congestionamento e isolamento de destino. Também estão a aumentar os destinos que antigamente eram considerados secundários, como os pequenos povoados e o campo, que garantem liberdade, relaxamento e ligação com a natureza longe das multidões.

Políticas de viagens A importância de um voo seguro também é destacada na escolha dos viajantes no momento da compra Políticas de viagens, Que de acordo com o “barômetro de aluguel de férias” está crescendo em toda a amostra internacional, mas especialmente na Itália. Se o seguro de viagem em nosso país já foi comprado por 34% dos viajantes, hoje 67% pretendem assiná-lo. Uma tendência crescente também ocorre na Europa e no resto do mundo. Os pedidos de cobertura incluem o cancelamento no caso de infecção por Covid-19 (60% na Itália) e compensação pela parte da viagem não coletada devido à interrupção (59% na Itália). “A pesquisa internacional realizada pela Europ Assistance pela primeira vez neste mercado não só reforça o desejo dos viajantes em retomar o trabalho, mas também confirma essa tendência. – Ele afirma Mauro Kochi Chefe de viagens e personalização, Europ Assistance Itália. Também fornece uma medida do aumento da consciência e preocupação dos viajantes com a segurança, já que há um crescimento acentuado na tendência de obter apólices de seguro, com dois terços dos entrevistados pretendendo fazer seguro para as próximas férias. A Europ Assistance está perto de seus clientes há mais de 50 anos, adaptando soluções às necessidades emergentes, e hoje também reafirma seu compromisso criando uma oferta completamente livre de vírus de novas soluções de férias. ” READ Reduzindo a desigualdade de gênero com um plano de recuperação? Esperando pelo plano italiano, aqui está o que outros países têm a oferecer

