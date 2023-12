Com 3000 euros você pode levar para casa

Fiat 500 Abarth surpreende a todos com uma promoção realmente impressionante no final de 2023. Com muito pouco dinheiro ele é seu.

O mundo dos carros está cheio de carros excepcionais que são especialmente divertidos de dirigir. Um deles, entre muitos, é definitivamente o Fiat 500 Abarth.

O carro de que estamos falando que mudou muito ao longo dos anos e sempre provou estar à altura das expectativas de fãs, entusiastas, profissionais e motoristas diversos.

A elegância do 500 foi combinada muitas vezes com o desempenho da Abarth, e as linhas simples e sinuosas do ícone italiano foram combinadas em mais de uma ocasião com o impressionante ronco do motor Abarth. Uma história que agora podemos considerar verdadeiramente infinita. Falando do 500 Abarth; Neste artigo veremos uma promoção que é no mínimo realmente especial e sem dúvida impressionante para dizer o mínimo.

500 Abarth: O upgrade que muitos esperavam

Excelente promoção no final de 2023 para o 500 Abarth, um dos carros mais queridos e reconhecidos de todos os tempos. Em caso de cancelamento de uma viatura homologada no valor até 4 euros – propriedade do cliente ou de um familiar que com ele viva há pelo menos um ano – será possível usufruir de um desconto de 6.500 euros entre a promoção Abarth e os incentivos estatais. O preço poderá, portanto, descer para 33.859 euros. Oferta válida apenas através de aluguer. O primeiro adiantamento é de aproximadamente 3.000 euros Dura 36 meses. Abaixo, 35 mensalidades de 299. O retorno final é de 21.021 euros.

Caso o veículo seja devolvido ou trocado dentro do prazo contratualmente acordado, será cobrada uma taxa de 0,05€/km (caso o veículo ultrapasse a quilometragem mínima de 15.000 km). A oferta é válida apenas para clientes do setor privado Exclusivamente para todos os contratos estipulados até 31 de dezembro. Resumindo, é uma verdadeira promoção de Natal. Não é válido para 2024, mas apenas a partir de agora até 31 de dezembro de 2023. Esta proposta é válida para o 500e Abarth, um modelo ligado ao futuro dos automóveis e de valor absolutamente elevado.

Esta é certamente uma oferta muito atractiva, especialmente para um pagamento inicial inferior a 3.000€, o que poderá fazer sorrir muitos potenciais compradores. Num período histórico como este, caracterizado em grande parte por custos e valores de mercado muito elevados que tendem a não favorecer em nada os automobilistas menos abastados, uma proposta deste tipo nada mais pode fazer do que incentivar as compras. Veremos como ficará essa promoção nos próximos dias. Definitivamente estamos falando de algo muito, muito verdadeiro.