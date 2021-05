Implicações para o plano de vacinas – Corriere.it

7 milhões de doses da vacina Vaxzevria estão planejadas até o final de junho. Eles serão os últimos. A Comissão da União Europeia decidiu não renovar o contrato com AstraZeneca Como os prazos raramente são cumpridos e dificultam o planejamento da vacinação em todos os países, o rasgo estava no ar, mas não deve afetar muito o momento de atingir as metas de imunidade do rebanho estabelecidas pela Itália. 60% no final de julho e 80% em setembro. A disponibilidade de garrafas será abundante nos próximos meses. Emma, ​​a Agência Europeia de Medicamentos, para preparações alemãs também é esperada nos próximos dias Corevac, Para mensageiro Rna. Contudo Pfizer – Bioetec Houve uma renegociação para cima dos suprimentos graças também ao aumento da capacidade de produção nas fábricas europeias.

Vacinas na Itália: coisas a saber

Problemas zonais no Campânia Porque acabaram de se administrar, antes das entregas de loção na quarta-feira. no Lazio Não há nem vaga livre até o final de maio para se vacinar com a vacina germano-americana. Na região liderada por Vincenzo de Luca Falta de frascos O fechamento de dois postos de vacinação (Mostra doltremare e celeiro Capodichino) determina que só eles podem atingir 13 mil vacinas por dia. Hoje e amanhã as administrações cairão inevitavelmente em uma região que se aproxima de 60.000 por dia. O governador ataca o templo comissionado liderado pelo general Francesco Figliolo Sob o pretexto de que nada foi feito para reabastecer reclamando de 194 mil doses a menos na sua área em proporção à população, pois na primeira fase da campanha mais garrafas foram alocadas às regiões de acordo com a idade de nascimento de acordo com o histórico padrão e Campânia não está entre eles.





Uma dica, uma vacina No entanto, o reequilíbrio acontece. Certamente Pfizer Todas as terças-feiras são entregues no prazo 2,1 milhões de doses e o estoque é distribuído por cotas, a partir de meados de abril, de acordo com o princípio de uma cabeça, uma vacina. Certamente não ajudou na escolha de De Luca por Para proteger ilhas como Procida antes do Plano Nacional. O turismo tem de recomeçar, claro, mas entre hoje e amanhã existe o risco de as pessoas com mais de 60, 70 e 80 anos para cobrir tenham de esperar pelo menos dois dias porque a água acabou na Campânia. no Lazio A questão está intimamente relacionada à seleção do território onde será dada a opção de escolha da vacina a ser administrada. A Pfizer tem mais credibilidade também devido às conexões voláteis que castigam a AstraZeneca, que de fato são subutilizadas na Lazio e na Campânia. ele é Matera nem mesmo serviu o incentivo de vacinação sem receita que ele tentou na noite passada. Bastou chegar primeiro – sem reservas – para inocular o preparado, mas só 250 doses (de 750 disponíveis) Seu uso causou polêmica.